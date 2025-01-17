الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون يتطلب استثمارات بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام وفقاً لمتحدثين في مؤتمر التمويل المستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختُتمَت اليوم أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، والتي استضافتها شركة مصدر ضمن مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمدة ثلاثة أيام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتصدرت المدن المستدامة والتمويل الأخضر برنامج الفعالية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، مع مجموعة من العروض التقديمية والنقاشات التي ركزت على موضوعات مثل المدن المكتفية ذاتياً ومرونة المجتمع واختلال التوازن بين العرض والطلب في التمويل الأخضر.

وفي اليوم الأخير، ناقش مؤتمر المدن المستدامة الحالات المناخية الاستثنائية وكيف يمكن لمخططي المدن الاستعداد لها بشكل أفضل، بما فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا التي تسبّبت بأضرار تقدر بنحو 160 إلى 200 مليار دولار أمريكي، حيث ناقش مجموعة من خبراء الاستدامة الفوائد الاقتصادية للاستثمار في تقييمات مخاطر المناخ أثناء عملية التصميم وسلطوا الضوء على الحاجة إلى الاستباقية بدلاً من ردود الأفعال.

وأدارت ديما السروري، مؤسسة مختبر مدينة بيوسفيرك، ندوة استمع فيها الحضور إلى الكيفية التي يمكن بها للمطورين جني الفوائد طويلة الأجل للاستثمار المبكر. وأوضحت السروري: "يُقدّر الاتحاد الأوروبي أنه مقابل كل يورو ننفقه على إدارة المخاطر، فإنه من الممكن توفير ستة يوروهات في تجنب الكوارث والأضرار. لذا، هنالك حاجة إلى اتباع نهج أطول أمداً عند التفكير بهذه المخاطر، وعلينا العمل للأجيال القادمة في السنوات الخمسين المقبلة بدلاً من العمل على ما قد يحدث العام المقبل".

وأضافت فرح ناز، مديرة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والابتكار في شركة إيكوم: "باتت هندسة القيمة مفهوماً في غاية الأهمية، إذ ما القيمة التي يمكن توليدها من تكبّد 850 مليون دولار أمريكي من الأضرار والأصول المعطلة؟ وعلينا أن ندرك بأنّنا وسط حالة طوارئ مناخية وتنوع بيولوجي، ما يتطلّب البدء بإعادة التفكير والتركيز على دراسات أعمال والحالة ودفع محادثات المناخ والاقتصاد والمجتمع معاً".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت أليدا صالح، مديرة الاستدامة في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى إيجاد خطابٍ أكثر سهولة، بوصفها مستشارة أولى لفريق أبطال العمل المناخي للبيئة المبنية، حيث تحدثت في جلسة حول المدن المكتفية ذاتياً مشددةً على الحاجة إلى شرح القضايا والإجراءات المطلوبة بطريقة يمكن للجميع فهمها.

وقال أليدا: "علينا العمل على تغيير أسلوب حياتنا، إذ تشير التقديرات إلى قيامنا باستخدام حوالي 30 لتراً من الماء لتنظيف أسناننا لمدة دقيقتين، وإذا قرّر 6 آلاف شخص إغلاق الصنبور خلال ذلك فإن توفير المياه سيعادل ملء 26 حمام سباحة أوليمبي في يومٍ واحد فقط. وبكلماتٍ أخرى، نحتاج إلى فهم أن لكل فعل تأثير مهما كان ضئيلاً، وأن علينا الحديث بلغة تدعو الأفراد للمشاركة أيضاً لمضاعفة أثر العمل الجماعي".

ومن جهةٍ أخرى، تشكّل ندرة المياه قضية بيئية مستمرة، وقد أعلنت شركة بينونة ووترجينيرشن للتكنولوجيا (ما هوا) وشركة بايبتك عن شراكة استراتيجية تاريخية. وتُعدّ هذه الشراكة أول تطبيق لتقنية ما هوا الثورية لتحويل البخار إلى مياه شرب نقية، مما يمهد الطريق لتحقيق معايير جديدة في الاستدامة وحماية البيئة. ولا يوفر هذا الابتكار حلاً لندرة المياه فحسب، بل يقلل بشكل كبير من التأثير البيئي للعمليات الصناعية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل روتمان، الرئيس التنفيذي لشركة بينونة ووترجينيرشن للتكنولوجيا (ما هوا): "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلتنا نحو الابتكار ومعالجة ندرة المياه وتقليل الانبعاثات الكربونية. باستخدام تكنولوجيا ما هوا الرائدة، نخطو خطوة حاسمة نحو خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة."

وبحسب تقرير صادر عن مبادرة "مشروع الحوكمة العالمية"، فإن التحول إلى مستقبل طاقة منخفض الكربون للاقتصادات الناشئة، باستثناء الصين، سيتطلب استثماراً سنوياً إجمالياً يبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العام و2.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذكر التقرير أن تحقيق انتقال عادل أمر معقد ويتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل المستدام، والذي استمر ليوم واحد، الارتفاع الأخير في الطلب على الأصول الخضراء، مدفوعاً بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمية. ويسعى كل بنك تقريباً إلى الاستثمار في مشاريع مستدامة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الندرة، ولكن على الرغم من هذا الطلب، لا تزال هناك ميزة تسعيرية كبيرة للتمويل الأخضر. وقد حدد بارت وايت، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس الطاقة والتمويل الهيكلي في سانتاندير، مدى توفر رأس المال للشركات الناشئة وكيف يتم تحديد أسعار الفائدة المرتفعة من قبل السوق والتي لا تشكّل بالضرورة عائقًا أمام التمويل الأخضر. وأشار وايت: "نلحظ اليوم طلباً كبير على مراكز البيانات ويستلزم الذكاء الاصطناعي استهلاك المزيد من البيانات بشكل تدريجي في المستقبل، لذلك يجب أن تكون قابلة للاستثمار بشكل كبير، لكنها لا تزال متأخرة من حيث التمويل النشط مقابل مصادر الطاقة المتجددة".

وفيما بعد تحول النقاش إلى موضوع توافر رأس المال للمساعدة في دفع عجلة الابتكار والشركات الناشئة والتكنولوجيا الجديدة. ووفقاً لوايت، فإننا نعيش في عصر متقدم من الابتكار، حيث تحتاج العديد من الشركات الجديدة إلى الوصول إلى رأس المال الذي يُعدّ شريان الحياة للشركات الناشئة، موضحاً: "أعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على كيفية تقديم التمويل الكافي لضمان حصول الشركات ذات التوقعات الجيدة والواقعية والشركات التكنولوجية المناسبة على التمويل الصحيح للمساعدة في تحقيق الفصل التالي من إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم".

وتجدر الإشارة إلى دورة هذا العام من القمة العالمية لطاقة المستقبل تأتي بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم شركة مصدر ومجموعة تدوير ومدينة مصدر وشركة نكستراكر وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة مياه وكهرباء الإمارات.

لمحة حول القمة العالمية لطاقة المستقبل

تتولى شركة مصدر استضافة القمة العالمية لطاقة المستقبل، وهي فعالية سنوية تُقام في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل أبرز رواد الابتكار والفكر وأصحاب الرؤى على مستوى العالم. وتجمع الفعالية، من خلال المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها، قادة القطاع والمبتكرين والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، وتعرض العديد من الحلول الرائدة وتضم مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تركز على آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، ومجالات الطاقة النظيفة، والمياه، والنفايات الصديقة للبيئة، والتمويل الأخضر، والتنقل الكهربائي.

وتوفر القمة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وتبادل المعارف، وتسهم في دعم تطوير الأفكار والتقنيات والاستثمارات ومشاركتها عبر الحدود وبين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم. كما تضم الفعالية مؤتمرات خاصة بالقطاع تساهم في تحقيق النمو المستدام لجميع الجهات المعنية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldfutureenergysummit.com

لمحة حول شركة ريد للمعارض

شركة ريد للمعارض هي واحدة من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية ودعم المشاريع للأفراد والمجتمعات والشركات. وتعمل الشركة على الارتقاء بمشهد الفعاليات المباشرة من خلال الجمع بين البيانات والخدمات الرقمية، بهدف تعريف العملاء على الأسواق بشكلٍ أكبر، إلى جانب توفير الوصول إلى المنتجات وإنجاز الصفقات، حيث تتولى تنظيم أكثر من 400 فعالية في 22 دولة و43 قطاعاً مختلفاً. وتركز شركة ريد للمعارض على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال التزامها بتوفير بيئة عمل تتسم بالشمول لجميع موظفيها. وتُعد الشركة جزءاً من مجموعة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على البيانات وأدوات اتخاذ القرار للعملاء من الأفراد والشركات.

لمحة حول مجموعة ريلكس

تُعد مجموعة ريلكس مزوداً عالمياً رائداً للتحليلات القائمة على البيانات وأدوات اتخاذ القرار للعملاء من الأفراد والشركات. وتقدم المجموعة خدماتها للعملاء في أكثر من 180 دولة، وتنتشر مكاتبها في حوالي 40 دولة ويعمل لدى الشركة أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريباً في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم لمجموعة ريلكس، في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك بالرموز التالية: لندن (London: REL) أمستردام (Amsterdam: REN) نيويورك New York RELX.

إن مجموعة ريلكس هي شركة قابضة، وهي المالكة لشركة ريد للمعارض، الجهة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.

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