الدوحة- قطر - جمع موظفو شركة "كي بي إم جي" في قطر ما يقرب من 9000 قارورة بلاستيكية وعلبة ألومنيوم منذ بداية شراكتهم في أواخر عام 2023، مما أدى إلى توفير أكثر من 1300 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. جدير بالذكر أن متوسط عدد قارورات والعلب المُجمعة من جانب موظفو شركة "كي بي إم جي" قد بلغ 300 قطعة أسبوعيًا، وتخضع هذه الأعداد للزيادة بشكل مستمر. تعكس هذه الشراكة الالتزام والحماس الذي يظهره موظفو "كي بي إم جي" تجاه الممارسات المستدامة، وتؤكد نجاح حلول إعادة التدوير المبتكرة المُقدمة من شركة "سباركلو".

"كي بي إم جي" في قطر و"سباركلو": تحقيق الريادة في مجال الاستدامة داخل مكان العمل

بدأت "كي بي إم جي" في قطر شراكتها مع "سباركلو"-شركة رائدة عالميًا في مجال حلول التكنولوجيا النظيفة- في نهاية عام 2023 بُغية تعزيز جهودهما في مجال الاستدامة المؤسسية. وكخطوة هامة في هذه الشراكة، تم تركيب آلة بيع عكسي متقدمة والمعروفة باسم "سباركلومات" في مقر الشركة في الدوحة. تبرز هذه المبادرة تفاني "كي بي إم جي" في الإشراف البيئي والتزامها بتحقيق الاستدامة البيئية واتباع الممارسات المناسبة في مكان العمل.

تُقدم "سباركلومات" لموظفي وزوار "كي بي إم جي" طريقة مريحة وبسيطة وجذابة لإعادة التدوير، وتتكامل بسلاسة مع تطبيق "سباركلو" للهواتف الذكية لمنح مكافآت فورية للممارسات الصديقة للبيئة. تهدف هذه الحلول المبتكرة في إعادة التدوير إلى تغيير الثقافة السائدة في مكان العمل وتعزيز الوعي والمسؤولية البيئية.

وقد علق السيد/ أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي لشركة "كي بي إم جي" في قطر قائلًا: "نؤمن بأهمية الاستدامة لعملياتنا ومجتمعنا. وتجسد شراكتنا مع "سباركلو" التزامنا بالإشراف البيئي والابتكار. نهدف من خلال استخدام أجهزة "سباركلومات" إلى الحد من انبعاثات الكربون وكذلك إلى إلهام موظفينا باتخاذ خطوات هادفة نحو مستقبل أكثر استدامة. لا يُمكننا قيادة التغيير الإيجابي بمفردنا، يُمكننا فعل ذلك معًا وإرساء معايير المسؤولية البيئة للشركات في قطر".

وأضافت السيدة/ هدى إبراهيم، مديرة قسم التسويق والاتصالات لشركة "كي بي إم جي" في قطر قائلة: "عززت شراكتنا مع "سباركلو" من الممارسات المستدامة داخل مكان عملنا، حيث ساهمت آلات "سباركلومات" في إضفاء المتعة على تجربة إعادة التدوير باعتبارها فكرة مجزية لموظفينا بما يتماشى مع التزام الشركة بالمسؤولية البيئية. وبالتالي، فإننا نهدف من خلال دمج الحلول المبتكرة مثل "سباركلومات" إلى تعزيز جهود الاستدامة لدينا وإلهام الآخرين أيضًا لاعتماد ممارسات صديقة للبيئة. تُمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو مستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا، والعمل معًا نحو إحداث تأثير ملموس على المجتمع ووضع معايير لاستدامة الشركات".

تعزيز المسؤولية البيئية

يُمكن هذا التعاون الموظفين من خوض تجربة استخدام "سباركلومات" والاستفادة من المزايا التي يمنحها بشكل مباشر، مما يتيح لهم الترويج لهذا المنتج المبتكر للعملاء. تُشجع "كي بي إم جي" و"سباركلو" الموظفين على تحمل مسؤولية بيئية أكبر داخل مكان العمل من خلال استخدام "سباركلومات" ضمن الأعمال الروتينية اليومية.

أفاد السيد/ مكسيم كابليفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سباركلو" بأن "شراكتنا مع "كي بي إم جي" في قطر ساهمت في تعزيز رؤيتنا في مجال الشركات. يُثبت هذا التعاون لموظفي "كي بي إم جي" فعالية منتجنا، مما يؤهلهم لدعوة الشركات إلى اتباع ممارسات مستدامة فعالة. تتسم رؤيتنا بالبساطة والقوة في آن واحد، فإذا تم تحفيز الأفراد على إعادة التدوير، سيبادرون بالقيام بذلك ويتبنون تدريجيًا أسلوب حياة أكثر صداقة للبيئة. نخلق معًا ثقافة المسؤولية البيئية ونقود حركة الاستدامة في قطر".

نُبذة تعريفية عن شركة "سباركلو":

تُعتبر "سباركلو" شركة رائدة عالميًا في مجال حلول التكنولوجيا النظيفة، تسعى إلى إحداث ثورة في مجال إعادة التدوير وتعزيز الممارسات المستدامة حول العالم. تعتمد الشركة على آلات البيع العكسي المبتكرة المعروفة باسم "سباركلومات"، لتحفيز المستخدمين على إعادة تدوير القارورات البلاستيكية وعلب الألومنيوم من خلال تقديم مكافآت مُغرية. تستخدم "سباركلو" حلولًا متطورة من البرمجيات والأجهزة تدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، مما يزيد متعة وسهولة عمليات إعادة التدوير للأفراد، والمساهمة في تبني نمط حياة مستدام.

نُبذة تعريفية عن شركة "كي بي إم جي":

تُعد شركة/ كي بي إم جي، مؤسسة عالمية وواحدة من شركات الخدمات المهنية المستقلة التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. وتعمل الشركة في 145 دولة ولديها أكثر من 226.882 موظف يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. وتمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيانًا قانونيًا مستقلاً بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. وتعتبر شركة/ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان.

تتنمي شركة/ كي بي إم جي إلى مجموعة من الشركات الأعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي إنترناشيونال، وتضم أكثر من 10.908 شريك من مختلف أنحاء العالم يتولون إدارة أكثر من 226.882 من المتخصصين والإشراف عليهم. وتخول تلك الشركات الصلاحيات لشركة/ كي بي إم جي في قطر بتعيين الخبراء المتخصصين من حول العالم بغية تكوين فرق دولية وتقديم رؤى متعمقة لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا.

تتواجد شركة/ كي بي إم جي في قطر منذ أكثر من 40 عامًا، حيث تم افتتاح الشركة لمزاولة أعمالها في عام 1978، وتُعد الآن واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في الدولة وأكثرهم شهرة. وتضم حوالي 10 شركاء مقيمين في قطر معنيين بإدارة أكثر من 350 فرد من المتخصصين. ولا تقوم الشركة إلا بتعيين أفضل الموظفين من جميع أنحاء العالم، فهي توظف حاليًا أفراد من أكثر من 30 جنسية مختلفة. تعمل شركة/ كي بي إم جي أيضًا مع بعض أكبر القطاعات العامة والخاصة في قطر في معظم القطاعات الأساسية في الدولة، مما يوفر رؤى واسعة وبعيدة المدى للتحديات والفرص التي يخوضها عملاؤها وفهمًا شاملاً حول كيفية مساعدة هؤلاء العملاء في التصدي لها.

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