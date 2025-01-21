المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اجتمع أعضاء مجلس طلبة جامعة الخليج العربي مع أقرانهم من مجلس طلبة الكلية الملكية للجراحين في مقر الكلية الملكية للجراحين، لبحث سبل التعاون في مجال الأنشطة الطلابية وتنظيم فعاليات مشتركة تعود بالفائدة على الطلبة في كلا الجامعتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبني المبادرات البحثية والمجتمعية الهادفة لنشر التوعية بالأمراض المختلفة.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها في المستقبل، بما في ذلك تنظيم ورش عمل، مؤتمرات علمية مشتركة، ومسابقات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التواصل وتنمية القدرات بين الطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية والطبية والثقافية بشكل يعزز من التجارب التعليمية المشتركة.

وأكد أعضاء المجلس الطلابي في كلا الجامعتين خلال اللقاء أهمية التعاون بين الطلبة، مؤكدين أن هذا النوع من اللقاءات يساهم في بناء جسور من التواصل وتبادل المعرفة في إطار تعزيز التعاون بين الجامعات وتبادل الخبرات والأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية الشباب وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والاجتماعية.

هذا، وتخلل اللقاء جولة في حرم الكلية الملكية للجراحين، حيث تم التعرف على مختلف مرافق الكلية من قاعات المحاضرات، مركز المحاكاة، والمكتبة. ثم عقد اجتماع ناقش فيه الأعضاء نظام الدراسة في كلية الطب في الجامعتين، ونظام الترشح والتأهل لمجلس الطلبة وأدواره. كما تم التباحث في الجوانب الممكن التعاون فيها بين المجلسين، مثل إقامة بحوث، مؤتمرات، وفعاليات تطوعية توعوية وغيرها، وتم الاتفاق على وضع خطة مستقبلية لتعزيز العلاقات بين طلبة الجامعتين.

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