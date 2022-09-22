

الإمارات العربيّة المتّحدة، دبي: عقدت شركة إعمار العقاريّة ش.م.ع. (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز DFM:EMAAR) اليوم اجتماعاً لجمعيّتها العموميّة، صادقَ المساهمون خلاله على اتفاقيّة الاستحواذ الكلّي على دبي كريك هاربور من شركة دبي القابضة ش.ذ.م.م ("دبي القابضة")، وبيع شركة نمشي هولدينج ليميتد ("نمشي") إلى شركة نون إيه دي هولدينجز ليمتد ("نون")من قبل شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م ("إعمار لإدارة مراكز التسوق")، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("إعمار").

وشهد الاجتماع اعتماد المساهمين لاقتراح اتفاقيّة الاستحواذ على أصول معيّنة لشركة دبي القابضة وإصدار سند إلزامي قابل للتحوّل بقيمة إجمالية وقدرها 3,750,000,000 درهم إماراتي لصالح الأخيرة، والذي يغطّي نصف إجمالي الصفقة البالغ قيمتها 7.5 مليار درهم إماراتي كأسهم في شركة إعمار العقارية، فيما يسدّد النصف الآخر من الصفقة على شكل تحويل نقدي مباشر، وبهذا تصبح دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار.

وسيحوّل السند الإلزاميّ إلى 659,050,967 سهماً جديداً في شركة إعمار العقاريّة ش.م.ع، ليرتفع رأس مال الشركة إلى 8,838,789,849 درهماً إماراتياً عند تحويل هذا السند الإلزاميّ القابل للتحوّل.

كما اعتمد المساهمون بيع شركة نمشي إلى شركة نون إزاء إجمالي مقابل نقديّ قدره 1.231 مليار درهم إماراتي (335.2 مليون دولار أمريكي)، ما يمثّل زيادة قدرها 127 مليون درهم إماراتي على إجمالي استثمارات إعمار لإدارة مراكز التسوّق في نمشي.

وتأتي عمليّة البيع هذه تأكيداً على استراتيجيّة شركة إعمار في التخلي عن الأصول غير الجوهرية لأعمالها الأساسيّة، و سيتم استثمار عائدات الصفقة في أعمال التطوير العقاريّ بهدف ضمان القيمة المستدامة لمساهميها.

ومن المتوقّع إغلاق الصفقة كليّاً خلال الأشهر المقبلة، بشرط استيفاء شروط مختلفة تشمل الموافقات النظاميّة النهائيّة.

كما وافق المساهمون على قرار خاص بشأن إلغاء الحدّ الأدنى لمساهمة مواطني دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجيّ بالشركة، ما يعني عدم وجود حدّ أدنى لنسبة مساهمة مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا حدّ أقصى لنسبة مساهمة الأجانب.

وقال متحدّث باسم شركة إعمار: "يمثّل اجتماع الجمعيّة العموميّة اليوم الخطوة الأخيرة لاستكمال صفقتيْن بالغتيْ الأهميّة بالنسبة لشركتنا، واللتين تعكسان استراتيجيّة الشركة لتوسيع أعمالها الرئيسيّة والتأكيد على تحقيق النموّ المستقبليّ، مع الاستمرار في ضمان قيمة عالية لمساهمينا."

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