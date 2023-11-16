عمان – وقعت منصة طلال أبوغزاله للتدريب الرقمي مذكرة تفاهم مع منصة ساعد للعمل الحر للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأكاديمي والمهني وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل من خلال سوق العمل الحر.

وقع المذكرة المدير التنفيذي لمنصة "أبوغزاله" الأستاذ زيد المجالي، وعن منصة "ساعد" المفوض بالأمور المالية والإدارية والقانونية للمنصة الأستاذ أيمن هارون.

ويهدف الجانبان من خلال هذا التعاون إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل من الأردنيين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحر وإيجاد وظائف منتجة لهم في القطاعات المختلفة بهدف تنمية المجتمعات والحد من الفقر والبطالة.

يجدر بالذكر أن منصة طلال أبوغزاله للتدريب الرقمي هي عضو في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية (TAG.Global) ، تقدم العديد من البرامج الرقمية بطريقة الدراسة الذاتية، أو من خلال خاصية البث المباشر TAG Digital Training كما تقدم برامج تدريبية تعاقدية مع عملائها، تصممها وفقا لاحتياجات المؤسسة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها والتحديات التي تواجهها بعد تقييمات كاملة لحاجة المؤسسة.

أما منصة ساعد فهي أشمل منصة رقمية أردنية عربية، توجه الشباب وكل من يمتلك مهارة أو خدمة وتؤهلهم من أجل العمل الحر وزيادة المعرفة من خلال برنامج تدريبي متخصص حول كيفية الانخراط بسوق العمل الحر وكيفية جني الأرباح منه.

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