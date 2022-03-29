عمان - وقعت أكاديمية طلال أبوغزاله لبناء القدرات، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" وشركة جالاكسي لأنظمة المعلومات اتفاقية للتعاون لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

وقع الاتفاقية رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" الدكتور طلال أبوغزاله ومع المدير التنفيذي لشركة جالاكسي السيد ماجد باكير.

وخلال حفل التوقيع، أعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بهذا التعاون، داعيا إلى السعي قدما نحو التركيز على التحول الرقمي وذلك للاستفادة من القدرات الرقمية في جميع حقول بناء القدرات، خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي وإعطاء برامج تدريبية رقمية على الأصعدة كافة.

وشدد على أهمية الشباب في صناعة المستقبل، مشيرا إلى وجوب مساعدتهم على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للنجاح في العالم المهني، ووضع أحدث الأدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في متناولهم وإثرائهم بالخبرات الواسعة التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل متسارع التطور.

من جانبه أكد السيد باكير اعتزازه بعلاقات التعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية"، باعتبارها مؤسسة وطنية عربية عالمية عابرة للحدود، وتمتلك خبرات وكفاءات على قدر عال من العلم والمعرفة.

وأشار السيد باكير إلى أن المواطن العربي متميز دائماً، حيث تمكن من اجتياز الحدود والوصول إلى كافة دول العالم، وإثبات خبراته ووضع بصماته في كل مكان.

وتضمن الاتفاق التعاون تقديم دورات تدريبية (Live / online) لبرامج تدريبية نوعية ومتخصصة، من ضمنها برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME’s)، وكتابة مقترحات المشاريع الموجهة للمنظمات غير الهادفة للربح، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والشهادات المهنية والدبلومات التدريبية (الموارد البشرية، التسويق، الترجمة، المشتريات)، بالإضافة إلى تأهيل مدربين لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة والتابعة لمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" واستحداث برامج تدريبية مشتركة.

يشار إلى أن أكاديمية طلال أبوغزاله لبناء القدرات "TAG Academy" تقدم الحلول التدريبية المتكاملة والتدريب المهني في أكثر من 20 مجالا من خلال أكثر من 500 من برامج التدريب الأساسية الشاملة التي تشمل الاستشارات والتدريب في مجالات تقييم احتياجات التدريب، وخطط التدريب، والهياكل التنظيمية وهندسة تصميم الأنظمة، بالإضافة إلى برامج تنفيذية متميزة موجهة ومعتمدة بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات والمنظمات حول العالم.

وتعتبر شركة جالاكسي للتدريب من الشركات الرائدة في مجال التدريب منذ تأسيسها وتتميز بتقديم أفضل الحلول التدريبية في المجالات المتنوعة للمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات الخاصة والجامعات والأفراد في فلسطين على حد سواء، وتحافظ "جالاكسي" على معايير الجودة من خلال توفير المدربين الأكفاء والحلول الملائمة لكل فرد أو مؤسسة حسب طبيعة العمل.

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