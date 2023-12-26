أسعار مخفضة وأقساط ميسرة لطلبة المدارس والجامعات

بيروت – وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية (تاج تيك) اتفاقية تعاون مع شركة تالنت آيفي (Talent IVY) في مجال بيع الأجهزة الذكية في المدارس والجامعات اللبنانية بأسعار مخفضة مخصصة للطلاب والمعلمين وذويهم.

ووقع الاتفاقية عن (تاج تيك) مديرها التنفيذي الأستاذ حبيب أنطون، وعن جانب شركة (تالنت ايفي) مديرها الأستاذ جوزيف نخلة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وممثلي وسائل الإعلام.

وعبّر الاستاذ حبيب أنطون عن أهمية هذه الشراكة التي ستساعد في إتاحة الأجهزة الذكية، التي تنتجها الشركة من حواسيب محمولة وأجهزة لوحية وهواتف ذكية، لجميع طلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة وبالأقساط الميسرة.

من جانبه، أعرب الأستاذ جوزيف نخلة عن اعتزازه بالتعاون في تسويق أجهزة "أبوغزاله للتقنية" التي يتم تصميمها وتصنيعها بأياد عربية وبجودة عالية، مشيدا بسرعة إنشاء مصنع "تاج تيك" في الجامعة اللبنانية الذي من شأنه نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الذكية إلى لبنان وتوفير فرص العمل للطلاب اللبنانيين، وتخفيض كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات.

بدوره أكد مسؤول تاج تيك في لبنان الاستاذ يوسف دبوس أن التعاون مع شركة "تالنت ايفي" هو إضافة كبيرة لتسويق الأجهزة الذكية وتوفيرها للطلاب وتذليل الصعوبات التي تواجههم في شراء الأجهزة الحديثة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان.

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