عمان: وقعت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) مع مؤسسة إشراق للاستشارات والتطوير اتفاقية تعاون لاعتماد شهادة "دبلوم التعليم البريطاني" والتي تمنح بالتعاون مع Cardiff and Vale College وشركة Dragonfly لتطوير التعليم.

وقع الاتفاقية مساعد عميد كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار للشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية الأستاذ مأمون أبو السباع والمدير التنفيذي لمؤسسة إشراق للاستشارات والتطوير المهندسة منى حصوة.

وأكد الأستاذ أبو السباع أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز ودعم مؤسسة إشراق الدولية من خلال اعتماد "دبلوم التعليم البريطاني" والذي يهدف إلى تطوير مخرجات العملية التعليمية، من خلال تطوير مهارات المعلمين، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي في العالم يعاني من ضعف مستوى خريجي المدارس بشكل عام بالمقارنة مع ما يحتاجه التعليم الجامعي من المهارات اللازمة لدخول المرحلة الجامعية.

وأضاف أبو السباع "إن العصر الحالي لا يحتاج إلى كم هائل من المعلومات في ذهن الطالب فحسب، بل يحتاج إلى تمكين الطالب من استخدام تلك المعلومات وتطبيقها، وأن يتمتع بالعديد من المهارات التي تمكنه من جعل معلوماته رافدا لمهاراته الحياتية الضرورية كالابتكار والتحليل وحل المشكلات.

من جانبها أعربت المهندسة منى حصوة عن اعتزازها بهذه الشراكة التي تسعى بشكل أساسي إلى تطوير العملية التعليمية ليس فقط في الأردن بل وفي المنطقة العربية ككل.

وأضافت السيدة حصوة "لقد سعت مؤسسة إشراق بخبرتها التي تزيد عن 10 سنوات في مجال جودة التعليم وبالتعاون مع شركائها في المملكة المتحدة من استقطاب برنامج "دبلوم تعليم" الذي عملت على تطويره أبرز شركات تطوير التعليم في بريطانيا (Dragonfly) بالتعاون مع كلية كارديف آند فيل الجامعية (Cardiff and Vale University College).

وأشارت حصوة إلى أن المعلم يخضع لبرنامج مفصل بدقة يحتوي على 12 مساق متنوع وشامل لكل جوانب العملية التعليمية، ويخضع بعد كل مساق إلى تقييم يؤهله للمساق الذي يليه، وحين الانتهاء من جميع المساقات يقدم المعلم مشروعا يفضي إلى حصول المعلم على شهادة "دبلوم التعليم البريطاني".

يشار إلى أن مؤسسة إشراق للاستشارات والتطوير تأسست في الأردن عام 2007، حيث تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية وهي: الاستشارات الإدارية، والتدريب والتطوير المهني، وعقد المؤتمرات والمنتديات. كما تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم من خلال اتباع منهجية علمية واضحة لتقديم الخدمة، بالاستعانة بأفضل الخبرات وباتباع أفضل الممارسات العالمية.

أما كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) فهي مؤسسة تعليمية مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حاصلة على عضوية الاعتماد الدولي AACSB، وهي متخصصة بالأعمال وتقنية المعلومات وترتكز على الإبداع والابتكار لتخريج جيل مبدع من خلال ما توفره من الأساليب والإمكانيات الدراسية الحديثة التي تتيحها للطلبة لتحويل أفكارهم واختراعاتهم الإبداعية إلى منتجات قابلة للتسويق. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.taguci.edu.jo.

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