عمان –وقع معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس (TAGCI) مع شركة جلاكسي للتدريب، التي يقع مقرها في مدينة رام الله، اتفاقية تعاون لتعليم الفلسطينيين اللغة الصينية من خلال مراكز التدريب التي تديرها "جلاكسي" في الأراضي الفلسطينية.

وقد وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمعهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس الأستاذ مأمون أبو السباع والمدير التنفيذي لشركة جلاكسي للتدريب السيد ماجد باكير في مقر المعهد الكائن في عمّان.

وأكد الأستاذ أبو السباع أن الاتفاقية تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الصينية في الأراضي الفلسطينية نظرا للأهمية التي تتمتع بها تلك اللغة والتي تعتبر لغة المستقبل.

وقال أبو السباع "لقد أَوْلَى رئيس المعهد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عناية خاصة بالثقافة واللغة الصينية ونشرها في العالم العربي، حين أنشأ معهد كونفوشيوس عام 2008، باسم "معهد طلال أبوغزاله-كونفوشيوس"، بهدف التعريف باللغة والثقافة الصينية في العالم العربي وتحقيق فهم متبادل أكبر بين الثقافتين العربية والصينية.

وأطلق اسم كونفوشيوس على المعهد تيمناً بالمفكر العظيم والمعلم والفيلسوف الصيني كونفوشيوس والذي كان لأفكاره أثر على الصين والعالم لقرابة 2000 عام."

من جانبه أكد السيد باكير اعتزازه بعلاقات التعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية"، باعتبارها مؤسسة وطنية عربية عالمية عابرة للحدود، وتمتلك خبرات وكفاءات على قدر عال من العلم والمعرفة.

وأضاف السيد باكير أنه انطلاقا من المقولة الشهيرة "اطلبوا العلم ولو في الصين" رأت شركة جالاكسي أن تكون الجسر الذي يصل الشعب الفلسطيني بالصين من خلال التعاون مع معهد طلال أبوغزاله-كونفوشيوس الرائد في تعليم اللغة ونشر الثقافة الصينية في الوطن العربي.

وتضمن الاتفاق التعاون في تقديم دورات تدريبية (Live / online) للغة الصينية بجميع مستوياتها، بالإضافة إلى دورات الأطفال ودورات رجال الأعمال المتخصصة. كما تضمن الاتفاق على مساعدة الطلبة الفلسطينيين الراغبين بتقديم امتحانات الكفاءة للغة الصينية والراغبين بالحصول على منح دراسية في الصين من خلال عقد دورات مكثفة للتحضير للامتحانات.

يشار إلى أن المعهد يقع في مبنى كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار في العاصمة عمان شارع مكة، حيث يهدف المعهد إلى تعزيز اللغة والثقافة الصينية في الأردن تنفيذا لاتفاقية التعاون بين منظمة كونفوشيوس هان بان في الصين، وجامعة شينيانغ والجامعات الشريكة الصينية، ليكون أول مركز لتعليم اللغة الصينية الرسمية، كما أنه أول مركز يقدم اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK) في الأردن.

وتعتبر شركة جالاكسي للتدريب من الشركات الرائدة في مجال التدريب منذ تأسيسها وتتميز بتقديم أفضل الحلول التدريبية في المجالات المتنوعة للمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات الخاصة والجامعات والأفراد في فلسطين على حد سواء، وتحافظ "جالاكسي" على معايير الجودة من خلال توفير المدربين الأكفاء والحلول الملائمة لكل فرد أو مؤسسة حسب طبيعة العمل.

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