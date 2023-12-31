عمان: وقعت طلال أبوغزاله العالمية مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس بهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز وبناء القدرات السيبرانية على المستويين الاقليمي والدولي من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية المشتركة وعقد البرامج التدريبية المعتمدة من الطرفين.

ووقع المذكرة رئيس ومؤسس المجموعة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله ومؤسس شركة سايبر اكس المهندس مهند الكلش.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اهمية عقد الشراكات في هذا المجال لما لها من أثر إيجابي على تعزيز القدرات وتسويق نشاط المؤهلات المعتمدة وخلق مجتمع مهني متخصص على مستوى الوطن العربي

ومن جانبه بين المهندس مهند الكلش أهمية التوعية ومحو الأمية الرقمية وتعزيز المواطنة الرقمية، كما تحدث عن إطار (INSIGHT) وأهميته في تقييم نسبة وعي العنصر البشري في أي منظمة أو جهة كونه الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن السيبراني وتحديد مصادر الخطر المحتملة وسد الثغرات الممكنة.

يشار إلى أن مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" هي من أكبر الشركات العالمية التي تقدم الخدمات المهنية والتعليمية المختلفة والمنتجات التقنية من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

أما سايبر اكس CyberX فتعتبر المنصة العربية الأولى والمتخصصة في التوعية بالأمن السيبراني والمعرفة الرقمية، وتقدم خدماتها من خلال مجموعة من الحلول والمنصات النوعية والمتخصصة، إضافة إلى تنفيذ البرامج والخدمات والمبادرات الميدانية في العديد من الدول العربية ومنها الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، والعراق، بالإضافة إلى بلد المقر الرئيسي المملكة العربية السعودية، وكل من الأردن وجمهورية مصر العربية حيث مكاتب الفروع للشركة.

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