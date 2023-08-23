عمان - وقعت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية وشركة "إدهال لحلول الطاقة الشمسية" مذكرة للتعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال الطاقة الشمسية.

وقع المذكرة رئيس المجموعة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، مع المدير العام لشركة "إدهال" المهندس مهند العجارمة.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بهذه الشراكة النوعية التي ستنعكس إيجابا على استخدام نظام الطاقة الشمسية على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرا إلى إيمانه المطلق بضرورة التحول إلى استخدام الطاقة الشميسة التي تعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد وخزينة الدولة، حيث تستخدم المجموعة نظامها الخاص في الطاقة الشمسية منذ ما يزيد على 5 سنوات.

بدوره، أكد المهندس العجارمة الثقة الكبيرة في مجموعة "أبوغزاله العالمية"، التي تتميز بانتشارها ونجاحها على مستوى العالم، وامتلاكها للخبرات والكفاءات العالية التي تعمل على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التعاون سيكون بتقدم مشاريع الطاقة الشمسية، فتكون المجموعة الجهة الاستشارية والإدارية في المشاريع، والشركة تكون الجهة الفنية نظرا لخبرة الجانبين كل في مجاله.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون بين المجموعة وشركة "إدهال" في المجالات المتعلقة بالطاقة الشمسية، وإطلاق حملة تسويقية وتوعوية رقمية لجميع الجهات التي من الممكن أن تطبق نظام الطاقة الشمسية لما له من أثر إيجابي كبير على جميع الأطراف.

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