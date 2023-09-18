عمّان – وقعت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية مذكرة تفاهم للتعاون بين مشروعها "طلاقة للغة العربية" وأكاديمية "التنال العربي" للتعاون في تعزيز نشر اللغة العربية لتكون اللغة الأولى عالميا.

ووقع الاتفاقية رئيس ومؤسس المجموعة الدكتور طلال أبوغزاله، والأمين العام للأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف زهدي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أبوغزاله استعداد المجموعة للتعاون مع أكاديمية "التنال" من خلال مختلف نشاطاتها الخاصة باللغة العربية، لخدمة المجتمع المحلي والعربي وتعزيز نشر اللغة العربية على أوسع نطاق.

كما أعرب الدكتور زهدي عن اعتزازه بالتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية"، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيساهم بشكل فعال في تعزيز مهارات الطلاب في تعلم اللغة العربية ونشر ثقافتها، خاصة وأن الجانبان يهدفان بشكل أساسي إلى نشرها على مستوى العالم.

واتفق الجانبان على التعاون في تقديم العديد من الخدمات المهنية، بما في ذلك التعريف بالمشروع والاختبارات والدورات والمناهج الخاصة به من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للطرفين، بالإضافة إلى تعزيز أية أطر أخرى التعاون.

يشار إلى أن مشروع طلاقة هو أحد المبادرات التعليمية في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، التي تهدف إلى نشر اللغة العربية وثقافتها عالميًا، وإتاحة تعليمها لغير الناطقين بها، وتوفير امتحانات المستوى التي تم إعدادها وفق أسس معيارية محددة.

أما أكاديمية التنال العربي فهي أكاديمية متخصصة ومنتشرة في أكثر من 43 دولة حول العالم وتقدم شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين بها، ومعترف بها من جامعة الدول العربية والعديد من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي حول العالم وكذلك من مجالس اللغة العربية دولياً.

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