ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" لتحقيق قيمة مضافة للمحتوى المحلي بما يخدم القطاع الصناعي في سلطنة عمان؛ وقّعت الشركة الوطنية لمنتجات الألومنيوم (نابكو) اتفاقية مع شركة عمان لصب الألومنيوم في واحة المعرفة مسقط، وذلك تحت رعاية المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة عمان لصب الألومنيوم بتزويد الشركة الوطنية لمنتجات الألومنيوم (نابكو) بالمادة الخام الأولية التي طورتها الشركة وتمكّنت من اجتياز جميع الاختبارات التأهيلية، حيث تعتمد شركة عمان لصب الألومنيوم على شركة صحار للألومنيوم في توريد المعدن الخام، وتقوم بتصنيع البليت الذي يمثل المادة الخام الأساسية لشركة "نابكو" والذي تستخدمه في إنتاج مقاطع الألومنيوم التي تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، وتجسد هذه الاتفاقية الروح الوطنية والعمل المشترك بين الشركات العمانية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعات المحلية، والارتقاء بجودة المنتجات العمانية إلى مستويات عالمية، وبما يسهم في خلق فرص عمل محلية وتعزيز مكانة السلطنة كمركز رائد لصناعة الألومنيوم في المنطقة.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاء ضمن الجهود التي يبذلها فريق التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" وأكاديمية الابتكار الصناعي، حيث يسعى التجمع إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي لصناعة الألمنيوم من خلال جذب الاستثمارات الجديدة وتطوير صناعات تحويلية جديدة.

وقال المهندس عبدالله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية أن هذه الاتفاقية تعكس حرص الشركتين على تعزيز التكامل بينهما كما تنم عن ثقافة واسعة من إدارة الشركتين لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040ومدى إدراكهم بأهمية الاعتماد على المنتج والمحتوى المحلي، ونحن في فريق عمل تنفيذ مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم بمدينة صحار الصناعية سعداء بأن نكون جزءا من هذه الاتفاقية التي ما كانت لولا عزيمة الشركتين ودعم الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية الصناعيين العمانية. وأضاف المياسي: صدر القرار بتشكيل فريق عمل التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مايو 2024 من عدة جهات هي مدائن والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتنويع من وزارة الاقتصاد وأكاديمية الابتكار الصناعي ونزدهر، حيث تم إنشاء الفريق بهدف إعداد البيئة الاستثمارية المناسبة لصناعات الألمنيوم التحويلية التي تعتمد على منتجات الألمنيوم بحكم المقومات الاقتصادية المحيطة، كما ويهدف التجمع إلى خلق شراكات وتعاون وتكامل بين الشركات في القطاع مثل التي سيتم توقيعها اليوم كما أن هناك اتفاقية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا بين إحدى شركات التجمع بصحار وبين أحد المستثمرين في نفس المدينة الصناعية.

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