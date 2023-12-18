وقعت شركة "سالك" ش.م.ع، المُشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، اتفاقية شراكة مع "تم"، منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي، وقّع الاتفاقية كلّ من سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام برنامج “تم” بدائرة التمكين الحكومي؛ والسيد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك".

وسيتم بموجب الاتفاقية، إدراج حلول "سالك" ضمن منصة "تم"، وستتيح منصة "سداد أبوظبي"، المُخصّصة لمُستخدمي منصة خدمات أبوظبي الحكومية المُوحدة، إضافة حسابات "سالك" وإعادة تعبئة أرصدتها عبر المنصة.

تشكل الاتفاقية محطةً هامةً لقطاع النقل في الدولة، وتعكس التزام الجانبين بتعزيز الخدمات وتوفير الحلول الرقمية مما يساهم في دفع عجلة النمو والابتكار ضمن قطاع النقل، وتتيح الاتفاقية لـكُلّ من "سالك" و"تم" تقديم حلول تنقّل مُبتكرة ومتقدمة للمواطنين والمُقيمين والزائرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء بسلاسة الخدمات وكفاءتها وجودتها، وكذلك تنويع القنوات الرقمية للحصول على خدمات "سالك" لتسهيل وصول الجمهور لخدماتها.

في هذا السياق، قال سعادة د. محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام برنامج “تم" بدائرة التمكين الحكومي: "تتيح لنا الشراكات مع المؤسسات مثل "سالك" تنفيذ رسالتنا المتمثلة في تحقيق التحوُّل في كيفية تقديم الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر سلاسةً وكفاءةً، وفق نهجٍ يُركّز على العملاء. وسنواصل في "تم" إرساء معايير جديدة لمنصات الحكومة الرقمية، وتوفير منظومة رقمية تُسرّع وتيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، التزامًا منّا بالمُضيّ قُدُمًا في تعزيز الابتكار وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الكفاءة."

ومن جانبه، قال السيد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يسُرنا إبرام هذه الشراكة مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، والمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا الثنائي لتعزيز جودة الحلول الذكية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات، مؤكداً أن التعاون الثنائي يمهد الطريق أمام مرحلةٍ جديدة لمنظومة خدمات قطاع النقل في الدولة، والإسهام في الارتقاء بتجربة الجمهور، وتوسيع نطاق الإقبال على المنصات الرقمية. كما أننا سنواصل في "سالك" التزامنا بتوطيد أواصر تعاوننا مع الجهات الحكومية والمؤسسات في مُختلف القطاعات، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تحقيق مستهدفات الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة، وترسيخ ريادة الدولة على مُختلف الأصعدة."

والجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة بين الجانبين تُسهم في ترسيخ التزام الجانبين في تبادل الخبرات وتطويرها، وإرساء دعائم بيئةٍ تُعزِّز الابتكار في قطاع النقل، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه "سالك" تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع النقل، عبر توفير حلول ذكية وأكثر كفاءةً لتحسين طريقة تنقُّل الأفراد في الدولة، كما أن هذه الشراكة تُفضي إلى الجمع بين حلول "سالك" المتقدمة والخبرات الرقمية الرائدة لمنصة "تم".

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لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي بصفتها شركةً مساهمةً عامةً في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022، وتُعتبر "سالك"، التي تعني "انسيابية الحركة المرورية"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث تتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في الإمارة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). تُدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر الشارع الحيوي في دبي. تمّ في عام 2022 تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواءً للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية، كما تمتلك "سالك"، بموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

لمحة عن دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي:

تتولى دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تقديم خدماتٍ عالية الجودة للجهات الحكومية في الإمارة ولسكانها من مواطنين ومقيمين، وتُشكل جهةً مركزيةً موحدةً لجهاتٍ ومهام حكومية متنوعة.

تتبنى دائرة التمكين الحكومي نهجاً موحداً أولويتهُ المتعاملون، وركيزتهُ المواءمة بين مُختلف الجهات والمهام، مع التركيز على الرَقمنة وتعزيز إمكانات الموارد البشرية وضمان تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين.

تحُلّ دائرة التمكين الحكومي محل كلٍّ من دائرة الإسناد الحكومي؛ وهيئة الموارد البشرية – أبوظبي؛ وأكاديمية أبوظبي الحكومية؛ وهيئة أبوظبي الرقمية، ويكون مركز الإحصاء - أبوظبي إحدى الجهات التابعة لدائرة التمكين الحكومي.

لمحة عن منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم":

تعدُّ منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" منظومةً متقدمةً ومتعددة القنوات، طورتها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتقديم خدماتٍ أكثر سلاسةً للمتعاملين وتعزيز تجربتهم بالاستعانة بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية من خلال تقديم محفظة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر واجهةٍ موحدة وسهلة الاستخدام، تُتيحها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومراكز الخدمات ومركز الاتصال. تعمل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" على تمكين المتعاملين من الوصول بسهولة إلى المعلومات رقمياً، دون الحاجة لزيارة مقرات مجموعةٍ من الجهات الحكومية وتوظف منصاتٍ رقمية مُؤمّنة ومُدمجة بالكامل لدفع عجلة التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، متيحةً خدماتٍ عالية الجودة والكفاءة لكافة الشركاء والمتعاملين والعملاء أو كلاهما، مساهمةً بذلك في تمكين حكومة المستقبل.