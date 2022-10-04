شراكة طويلة الأمد تجمع بنك المشرق بأنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيقوم البنك صناعة محتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسيتسنى لعملاء البنك في الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بمحتوى أنغامي الصوتي والفيديو بدون أي إعلانات أو قيود عبر اشتراك مجاني من أنغامي بلَس لمدة عام كامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة طويلة الأمد مع أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية، لتزويد عملائه في الإمارات بمزايا حصرية بما في ذلك اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة "أنغامي بلَس".

وستشهد الشراكة تعاون كل من المشرق وأنغامي لإطلاق مبادرات توعوية، إذ سوف تتولى أنغامي مهمة إنتاج بودكاست حصري لصالح حملة العلامة التجارية للمشرق “Rise Everyday” باعتبار البودكاست إحدى أبرز الوسائط الصوتية انتشاراً وقدرة على التقريب بين العلامات التجارية والجمهور المستهدف حيث سيتطرق لقصص نجاح ملهمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفراد تمكنوا من تجاوز التحديات والعقبات وتحقيق أحلامهم. ومن خلال توظيف قوة الموسيقى وتأثيرها على الجمهور، ستقوم أنغامي أيضاً بتأليف أغنية من إنتاجاتها الأصلية خصيصاً لبنك المشرق، لتساعد بذلك على تعزيز الوعي المجتمعي بالعلامة التجارية لبنك المشرق عبر التركيز على الثقافة المحلية.

وتعليقاً على توقيع هذه الشراكة، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يسرنا التعاون مع منصات رقمية رائدة مثل أنغامي التي انطلقت من المنطقة لتحصد شهرة ومكانة عالمية رائدة. ونظراً لأن كِلا مؤسستينا حريصتان على تعزيز إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع من مختلف التوجهات بالاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي هذه الشراكة لتعزز أطر التعاون بين الطرفين من المنظورين الإبداعي الفني والمالي المصرفي، والاستفادة من المزايا الرئيسية لكلتا العلامتين، للارتقاء بأعمالنا عبر المشهدين المصرفي والموسيقي وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة".

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إثراء تجربة عملاء المشرق عبر منح عملاء البنك الجدد و أولئك الذين يحولون رواتبهم إلى حسابات تابعة له، فرصة الاستمتاع بسهولة وغير محدود بدون قيود أو إعلانات إلى مكتبة أنغامي التي تضم أكثر من 72 مليون أغنية، وأكثر من 400 ألف بودكاست، إلى جانب مقاطع الفيديو والحفلات الحصرية وغير ذلك الكثير. وستتيح هذه الشراكة لهم تحميل عدد غير محدود من الأغاني للاستماع إليها بدون أي حاجة للاتصال بالإنترنت. كما يمكنهم الاطلاع على كلمات الأغاني والتحكم بمفاتيح الوسائط المخصصة للمشتركين، وذلك للتحكم في خصائص الصوت عند الاستماع إلى أعمالهم المفضلة أو المحتوى الترفيهي الآخر مثل محطات البث الإذاعي المباشرة (لايڤ راديو). بدوره، سيعمل المشرق على الترويج لمنصة أنغامي عبر كافة وحدات أعماله.

من جهته، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: "يمثل هذا التعاون الجديد مع بنك المشرق خطوة إضافية تدعم جهودنا الرامية للارتقاء بمكانتنا كمنصة رائدة لبث الموسيقى والترفيه في المنطقة. فخورون بهذه الشراكة مع بنك المشرق والذي يعد أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة والمبتكرة في دولة الإمارات وعلى الصعيد العالمي، وإننا حريصون على الاستفادة من قوة الشراكات الاستراتيجية للتوسع عبر مزيد من الأسواق والفئات وتزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأفضل محتوى موسيقي وترفيهي".

ويذكر أن "أنغامي" التي تم إطلاقها في عام 2012 والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH، تعتبر منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك أكثر من 75 مليون مستخدم ،كما أنها تضم اليوم أكبر مكتبة في المنطقة من الأغاني والمحتوى الترفيهي المرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين.

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