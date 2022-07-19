تعزز خيارات السفر إلى 45 وجهة في 13 دولة في جنوب أفريقيا والعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت كل من شركة إيرلينك للطيران والخطوط الجوية القطرية بتوقيع اتفاقية الرمز المشترك لتوفير المزيد من الخدمات للمسافرين وتعزيز خيارات السفر إلى 45 وجهة في 13 دولة في جنوب أفريقيا والعالم.

وتتيح اتفاقية الرمز المشترك الشاملة والجديدة إمكانية حجز التذاكر لمواصلة الرحلات مع كل من شركتي الطيران من خلال حجز واحد بكل سلاسة، مع سهولة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة وفحص الأمتعة، طوال الرحلة.

كما تمكّن هذه الشراكة المسافرين من حجز عروض استثنائية من جنوب أفريقيا إلى العديد من الوجهات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل نيويورك ودالاس، بالإضافة إلى المدن الأوروبية مثل لندن وكوبنهاغن وبرشلونة، فضلاً عن العديد من الوجهات في آسيا مثل مانيلا وجاكرتا وسيبو.

وتعزز هذه الاتفاقية من تواجد الخطوط الجوية القطرية في جنوب أفريقيا، مع إتاحة الوصول إلى وجهات مثل هودسبروت (بورت إليزابيث) وسكوكوزا وجورج في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي وموزمبيق.

وقال رودجر فوستر، الرئيس التنفيذي لشركة إيرلينك للطيران: "تعدّ هذه الاتفاقية بمثابة تأكيد على أهمية شركة إيرلينك والخدمات التي تقدمها لإتاحة الرحلات الجوية إلى المنطقة بأسرها من خلال شبكة وجهاتنا الموسعة، والتي ستتيح إلى جانب شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية؛ خيارات سفر عالمية لا تُضاهى. وبوصفنا شركة الطيران الرائدة في جنوب أفريقيا؛ فإننا نتيح خدمات نقل جوي شاملة وآمنة وموثوقة، الأمر الذي يساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال نقل المسافرين وتسهيل حركة التجارة داخل المنطقة وخارجها".

وصرح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يتيح تعزيز شبكة وجهاتنا بالتعاون مع شركة إيرلينك للطيران؛ المزيد من خيارات السفر والرحلات الجوية، الأمر الذي نأمل أن يساهم بدوره في التعافي السريع لقطاع السفر، والذي يلعب دوراً هاماً في انتعاش قطاع الاقتصاد في جنوب أفريقيا".

وأضاف الباكر: "لقد عززنا وجودنا في السوق الأفريقية من خلال إضافة ثماني وجهات جديدة منذ بداية انتشار الجائحة. كما عملنا على تعزيز الشراكات بما في ذلك إبرام هذه الاتفاقية الحيوية مع شركة إيرلينك للطيران، الأمر الذي سيعزز بشكل كبير من العروض التي نقدّمها لمسافرينا، فضلاً عن دعم قطاعي السفر والتجارة".

كما تستأنف الناقلة رحلاتها إلى ويندهوك الشهر الحالي، الأمر الذي يتيح المزيد من خيارات السفر عبر شبكة وجهات إيرلينك المحلية الموسعة، عبر 8 وجهات في المنطقة.

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