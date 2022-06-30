مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة "صحة" و"جاهزية" لتزويد المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي بمجموعة متنوعة من الدورات التدريبية ذات المستوى العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "جاهزية"، المؤسسة والمبادرة التدريبية الأوسع والأشمل في دولة الإمارات التي تم تأسيسها بتاريخ 19 ديسمبر، 2020. وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة "صحة" في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير الأنشطة التعليمية والبحثية بما يعود بالفائدة على 14000 من موظفي "صحة".

تماشياً مع التزام "صحة" المستمر بالتعليم والتطوير الشامل لمهارات ومعارف موظفيها، تحدد الاتفاقية مع "جاهزية" الأنشطة التعليمية التي من شأنها تعزيز النمو ورفع الكفاءات من خلال الندوات وورش العمل والفعاليات. علاوة على ذلك، من المقرر إجراء تدريبات سريرية وغير سريرية لمزودي الرعاية الصحية موجهة خصيصاً للأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في مجال خدمات الدعم الصحية والفرق الإدارية. وتشمل الخطة المشتركة بين الطرفين أيضاً برامج تدريب معتمدة دولياً حول الإسعافات الأولية المنقذة للأرواح، والتعامل مع الصدمات وإدارة الكوارث.

من جانبه، قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "صحة": نفخر بالإعلان عن اتفاقيتنا مع جاهزية لمدة خمس سنوات، إذ تشكل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من مهمة صحة الرامية إلى تزويد الموظفين بالكثير من الفرص التعليمية القيّمة والحديثة لتمكينهم من تحمل المسؤولية والتكيف مع التغيرات

المستمرة في مشهد الرعاية الصحية. يعد تعزيز الجاهزية للمستقبل من القيم الراسخة في مجموعة "صحة" ومن خلال خبرات جاهزية في مجالات التدريب سنتمكن معاً من تحقيق رؤيتنا المشتركة."

وقال الدكتور عادل الشمري، الرئيس التنفيذي لـ"جاهزية": "يسعدنا أن نُطلق هذه الاتفاقية التعليمية والبحثية مع "صحة" لتعزيز النمو والتقدم في القطاع الصحي بأبوظبي. فمن خلال الانضمام إلى "صحة"، ستتمكن "جاهزية" من المساهمة في تحسين قدرات مزودي الرعاية الصحية على المدى البعيد مما سينعكس إيجاباً على المجتمع."

وأضاف: "تتضمن الاتفاقية تقديم استشارات تعليمية وخدمات متنوعة للمستفيدين، بالإضافة إلى تسهيل تعيين المتدربين في الوظائف المناسبة. وعند البدء بتنفيذ التدريبات، سيكون باستطاعة مزودي الرعاية الصحية تطبيق ما تعلموه في مواقف واقعية مما يؤدي إلى نتائج أفضل ".

على صعيد جهود التعاون في مجال الأبحاث، ستبدأ "صحة" و "جاهزية" بتبادل المعرفة في كل من المجالات السريرية وغير السريرية وسيركز الطرفان كذلك على جهود تحسين الخدمات. كما ستدخل ورش العمل حول منهجيات البحث حيز التنفيذ وسيتم إطلاق مشاريع عدة مرتبطة بالابتكار في الرعاية الصحية.

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستواصل كل من "صحة" و "جاهزية" استكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والارتقاء بالجودة. ونظراً لتبني الطرفين لنهج متميز قائم على الابتكار والتقدم المستمر، من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تنمية المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تميز قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 14 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae