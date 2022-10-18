القاهرة: وقعت شركة "ڤاليو" المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE ، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لإتاحة خدمة تقسيط المنتجات للعملاء بفروع "وي"، وقد وقع الاتفاقية الأستاذ محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، والأستاذ وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو".

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم المصرية للاتصالات بإتاحة خدمة التقسيط للمنتجات التي تقدمها في منافذ البيع الخاصة بها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لمدة تصل إلى 60 شهرًا بدون مقدم، وذلك بما يؤكد حرص المصرية للاتصالات على تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم المتطورة وتسهيل حصولهم على المنتجات والسلع المتاحة بفروعها.

وقال الأستاذ محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة "ڤاليو" لإتاحة خدمة تقسيط المنتجات بمنافذ البيع الخاصة بالشركة" مضيفًا أن "مثل هذه الاتفاقية ستتيح لعملاء الشركة الحصول على احتياجاتهم المختلفة من المنتجات التي توفرها وي بشكل أسهل".

وقال الأستاذ وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو"، "إن الشراكة مع شركة الاتصالات الرئيسية في السوق المصري ذات قاعدة العملاء المتنامية باستمرار ستتيح لشركة «ڤاليو» التوسع في تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء." كما أعرب حسونة عن سعادته بهذه الشراكة، والتي "ستضيف «ڤاليو» من خلالها شريك هام جداً لشبكة تجارها بالإضافة إلى إتاحة حلول شراء الآن ودفع لاحقًا مبتكرة لقاعدة عملاء «WE» وتعد هذه الشراكات جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا لتقديم أفضل الحلول المالية دائمًا لأكبر قاعدة من العملاء حيث سنظل ملتزمين بتعزيز أنماط حياتهم".

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عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.