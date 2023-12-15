"هيونداي موتور" و"مبادلة للاستثمار" تبحثان معاً سُبل التعاون المشترك في مجال التنقل المستقبلي والتقنيات المتطورة، . وستقوم الشركتان كذلك باستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المحتملة.

سيول/أبوظبي– أبرمت "هيونداي موتور" و"مبادلة للاستثمار" ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق الفرص التجارية المحتملة وتعزيز أوجه التآزر في مجال التنقل المستقبلي والتقنيات المتطوّرة.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في أبوظبي بحضور كل من جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة. وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة لتعاون استراتيجي مشترك سيعزز بدوره مسيرة التقدم المُحرز في قطاع التنقل المستقبلي والتقنيات النظيفة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان ضمن مشاريع استثمارية مشتركة وستتبادل الخبرات، مع الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية في شركة مبادلة وخبرات "هيونداي موتور" في مجالات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الفولاذ الأخضر وإنتاج الألمنيوم الأخضر وإعادة تدويره، فضلاً عن تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات والتقنيات المتطوّرة والتنقل الجوي والبنية التحتية للسيارات الكهربائية. إضافةً إلى ذلك، ستتعاون "هيونداي موتور" و"مبادلة" لاستشراف فرص الاستثمار المستقبلية المحتملة.

وفي هذه المناسبة، قال جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: "ينطوي هذا التعاون على مكاسب عديدة بفعل تحقيق التآزر بين استراتيجيات هيونداي موتور الخاصة بالأعمال المستقبلية الداعمة للبيئة، بما في ذلك الهيدروجين والصُلب الأخضر والألمنيوم الأخضر بالإضافة إلى تقنيات التنقل المستقبلية ومحفظة مبادلة الاستثمارية. وستواصل شركة هيونداي موتور مساعيها نحو إبرام مزيد من الشراكات المتنوعة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام ودعم تحوّل الطاقة العالمي".

يحقق هذا التعاون مكاسب عديدة بفعل تعزيز أوجه التآزر بين خبرات هيونداي في تطوير التقنيات ومحفظة مبادلة الاستثمارية. وتشكل هذه الاتفاقية قاعدة قوية لتسريع وتيرة التقدم المُحرز على مستوى الشركتين في اقتناص فرص الأعمال المستقبلية وترسيخ أسس الاستدامة عبر سلاسل القيمة لكلتاهما".

وتعليقاً على الاتفاقية، قال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة هيونداي موتور منحىً رئيسياً في مسيرتنا الهادفة إلى تعزيز تنويع محفظتنا الاستثمارية عبر القطاعات المستقبلية التي تحمل فرصاً واعدةً للعالم، مثل التنقل والتكنولوجيا الخضراء والطاقة. وانطلاقاً من نقاط قوتنا وخبراتنا المشتركة، سنرصد فرصاً استثماريةً جديدةً بما يتماشى مع طموحاتنا الاستراتيجية لخدمة مستهدفاتنا نحو تحقيق النمو والاستدامة. ونحن نتطلع إلى بحث سُبل التعاون مع شركة هيونداي موتور وتوسيع نطاق حضورنا في كوريا الجنوبية".

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.