دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط" (MTC) اتفاقية تعاون مع شركة هواوي تهدف لتسريع وتيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الحلول والمنتجات التقنية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين أعمالها من التطور والنمو المستقبلي بالتماشي مع التطورات المتسارعة للرقمنة.

بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل "ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط" كموزع معتمد يوفر المجموعة الشاملة والمتكاملة من محفظة داتاكوم سوهو المدعومة بمنصة هواوي إي كيت Huawei eKit. وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التزام "ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط" بتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات استثنائية لعملائها وفق أحدث التقنيات والحلول. وستلبي عروض الشراكة الجديدة احتياجات قائمة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كالمستشفيات متوسطة الحجم، والمدارس، ومحلات السوبر ماركت، والمطاعم، ومقاهي الإنترنت، وغيرها الكثير من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت هواوي قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية توزيع رئيسية جديدة تستهدف تمكين شركائها من الوصول لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لمساعدتهم على نجاح خطوات مسيرة تحولهم الرقمي عبر الاستفادة من أحدث المنتجات والحلول التقنية القادرة على إثراء تجارب المستخدمين والعملاء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وبالتالي تعزيز تطور ونمو أعمالهم مستقبلاً.

وتعتبر إي كيت التابعة لشركة هواوي منصة متكاملة تدمج بين سياسات الشركة ومنتجاتها وحلولها وخدماتها وأدواتها الرقمية المخصصة لدعم التحول الرقمي للمؤسسات. وتم تصميم هذه المنصة خصيصاً لمساعدة الموزعين وشبكاتهم الشريكة في الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير عروض تنافسية لهم مبنية على أحدث التقنيات والحلول الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في أعمالهم بالتوازي مع نهج الرقمنة.

وقّع الاتفاقية بالنيابة عن الشركتين حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة "ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط"، وبرنت لي، مدير عام مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في المنطقة ، وبحضور ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبهذه المناسبة قال حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة "ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط": "نفخر بتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويمثل هذا التعاون منعطفاً مهماً لشركتنا، لاسيما وأنها ستنتقل بأعمالنا نحو آفاق جديدة ترتقي لما تنشده الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل أعمالهم. وبالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها المتقدمة، سيكون بمقدورنا تحقيق قيمة مضافة لعملائنا من خلال تزويدهم بالحلول المخصصة لهم. ونحن على ثقة بأن تضافر جهودنا سيسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النجاح المستقبلي لقطاع الأعمال، بالتماشي مع الاستراتيجيات الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي الهام وتحفيز مزيد من أوجه نموه وتطوره ".

من جانبه قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لنجاح الشركتين في أعمال توزيع حلول تقنية المعلومات الجديدة في الإمارات. وإذ تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة شريان أساسي لمجتمع الأعمال في الدولة، تلتزم هواوي بتوفير حلول تقنية شاملة لتلبية متطلباتهم المخصصة عبر شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط‘ التي نثق بأنها ستعزز من نجاحنا المشترك، وترفد قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وسائل الدعم المطلوبة في العصر الرقمي".

يذكر أنه على ضوء الزخم الملحوظ الذي يكتسبه الاقتصاد الرقمي، يتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد نفسها بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الرقمية من أجل تعزيز إيراداتها وكفاءاتها التشغيلية. وسلّط عدد كبير من رواد القطاع مؤخراً الضوء على مخاطر التقاعس عن اللحاق بركب التطور التقني في هذا العالم متزايد الرقمنة. ويتفق عدد من الاقتصاديين البارزين والمتخصصين بمجال ريادة الأعمال على ضرورة تبني الشركات الأصغر لحلول الرقمنة فوراً لتجنب الوقوع في هاوية الانقراض خلال فترة زمنية قصيرة.

يقع المقر الرئيسي لشركة "ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط" في دبي، وهي من أهم شركات توزيع حلول تقنية المعلومات. ومنذ تأسيسها في عام 1998، حققت الشركة ازدهاراً مستمراً في مشهد توزيع حلول تقنية المعلومات، ورسخت اسمها باستمرار كموزع رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن هواوي شكّلت مؤخراً فرق عمل تتعاون بشكل وثيق مع شركائها للمساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة مجموعة من محافظ المنتجات والحلول المخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التركيز على نمو أعمالها وتحقيق أهدافها بالتوافق مع نهج الرقمنة. وبحسب تصنيف تقرير ماجيك كوادرانت Magic Quadrant™ السنوي الصادر عن مؤسسة جارتنر، تم اختيار هواوي كشركة ريادية لعام 2022 في مجال البنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات ، وكانت فعلياً الموّرد الوحيد من خارج أمريكا الشمالية الذي تم وضعه في قائمة القادة.

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