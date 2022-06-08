أعلن السيد فواز بن عبدالعزيز الحُكير مؤسس مجموعة فواز الحكير عن ابرامه اتفاقية تعاون مع مجموعة مدارس تشاتسورث (Chatsworth Schools) ، لافتتاح مدارس عالمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال مدارس بلينهايم(Blenheim) ، ذراع شؤون التعليم الدولي التابع لمجموعة مدارس تشاتسورث.

وتهدف هذه الاتفاقية لإنشاء مدارس رائدة وشاملة في السعودية والاستفادة من خبرات تشاتسورث التعليمية التي ترتكز اهم اهدافها على تعزيز القدرات المتميزة لدى كل طفل في كافة المراحل التعليمية.

فمن المقرر ان يتم تدشين المدرسة الأولى في إطار هذا التعاون والتي ستحمل اسم بييتش هول (Beech Hall) ، لتكون مدرسة عالمية جديدة في السعودية تحت إشراف فريق مدارس تشاتسورث البريطانية وتحت قيادة المؤسِسة والمديرة التنفيذية أنيتا جليف.

وعبر فواز بن عبدالعزيز الحُكير عن أمله ان تحقق هذه الخطوة نقلة نوعية في القطاع التعليمي بالمملكة، وأضاف: "تتصدر السعودية جهود التطوير والابتكار في التعليم بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويدعم مشروعنا الجديد تطلعات المملكة الرامية إلى النهوض بالقطاع وتوفير خدماتٍ تعليمية شاملة بجودة عالية، مع التركيز على تحسين قدرات أبنائنا وشخصياتهم المستقلة، وهو مشروع غير ربحي يندرج ضمن مساعينا الخيرية لتلبية احتياجات الطلاب، وتحديداً الطلاب من أصحاب الهمم".

من جانبها، أوضحت الدكتورة منيرة جمجوم، المؤسِسة المشاركة لشركة إمكان التعليمية ان قيادة شركة إمكان التعليمية للأعمال الاستشارية لهذا المشروع النوعي مصدر اعتزاز، واضافت: "نحن مؤمنون بالنموذج التعليمي الفريد الذي ستقدمه المدرسة لمجتمع التعليم والعائلات والطلاب في السعودية".

وفي المقابل، أكدت السيدة أنيتا جليف، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمدارس تشاتسورث عن سعادتها بهذه الاتفاقية، وقالت: "يشاركنا فواز الحُكير رؤيتنا في الارتقاء بالتعليم الدولي وأهمية بناء مستقبل مزدهر لجميع الأطفال، ونتطلّع لنكون جزءاً من الجهود الرامية إلى لتقديم أفضل التجارب العالمية في قطاع التعليم في السعودية".

وتسعى مجموعة مدارس تشاتسورث، والتي تضم مدرسة مدرسة بييتش هول في بريطانيا بتاريخ يمتد لما يقارب 100 سنة، وتعتز بفلسفتها الشاملة ومكانتها القوية كواحدة من أهم المدارس الرائدة ذات الرؤية المتفردة في القطاع التعليمي، إلى بناء مستقبل زاهر لكل طفل فيها، مهما كانت قدراته الأكاديمية أو احتياجاته الخاصة، حيث لن يتطلب التسجيل في مدرسة بييتش هول في السعودية أي امتحانات أو اختبارات تقييم، حيث توفر تجارب تعليمية شاملة وغير انتقائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3-11 عاماً والطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 3-12 عاماً. كما تطبق المدرسة أسلوباً مبتكراً يتناسب مع

احتياجات طلاب القرن الحادي والعشرين انسجاماً مع رؤية مجموعة مدارس تشاتسورث، حيث تركز على تطوير مجموعة أوسع من المواهب والقدرات إلى جانب تشجيع الطلاب على النجاح في موادهم الأساسية.

وتشتهر مدارس تشاتسورث بتميزها على الصعيد الأكاديمي وجهودها في تحقيق الشمولية، وتأسست على ركائز الابتكار والإبداع في التعليم لمساعدة الطلاب على التأقلم مع تحديات وفرص القرن الحادي والعشرين وما بعده، والتي تتمحور حول تطوير عقلية النجاح الدائم والقدرة على الاستفادة من المواهب والمهارات للتكيّف مع المجالات الجديدة والانسجام مع التطورات العالمية التي تعطي الأولوية لمجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما تطبق جميع مدارس تشاتسورث إطار التعلم الفريد بها الذي يحمل اسم تشاتسورث تابستري، لضمان حصول الطلاب على تجارب تعليمية شاملة ومخصصة تؤهلهم لمواجهة احتياجات العصر الحالي وبناء مستقبل مشرق.

وترتكز كذلك رؤية تشاتسورث تابستري على ستة عناصر إلى جانب المنهج الأساسي، هي العقلية والصحة والريادة والمواطنة العالمية والاستدامة والمهارات الرقمية، بهدف توفير تجربة تعليمية فريدة وبيئة تربوية استثنائية في مدارس تشاتسورث وبلينهايم وبين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والمدراء.

سيتم نشر المزيد من التفاصيل والمواعيد الهامة والمعلومات قريباً. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أندرو إلياس - marketing@chatsworthschools.com.

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ملاحظات للمحررين

1. السيد فواز الحُكير هو مؤسس مجموعة فواز الحُكير السعودية الرائدة، والتي تنشط في مجال إدارة وتشغيل المراكز التجارية ومتاجر بيع الملابس بالتجزئة والمطاعم والمراكز الترفيهية والفنادق وشركات الطاقة المتجددة. وتمثل المجموعة العديد من العلامات العالمية الرائدة، وتدير أعمالها في 16 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

2. تضم مجموعة مدارس تشاتسورث 14 مدرسةً وحضانة أطفال، وتساعد المجموعة الطلبة ليصبحوا أفراداً واثقين بأنفسهم وقدراتهم من خلال معاييرها العالية والتزامها بالتميز وشغفها بالتعليم. https://chatsworthschools.com/

3. تُعدّ مدارس بلينهايم ذراع شؤون التعليم الدولي التابع لمجموعة مدارس تشاتسورث، والتي تعيد رسم ملامح قطاع التعليم الدولي لاستقطاب المستثمرين وأصحاب المدارس حول العالم. وتهدف المجموعة، التي تولت أنيتا جليف تأسيسها وإدارتها، إلى تطوير إمكانيات الأطفال حول العالم على النحو الذي تحققه مدارس تشاتسورث لآلاف الأطفال في المملكة المتحدة. www.blenheimschools.com