الشراكة الجديدة تهدف لتسريع اعتماد تقنيات الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي المطلوبة لتمكين التحول الرقمي والحكومة والاقتصاد

الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف لتطوير مخرجات الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية الناشئة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم)، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات واستخداماتها في السلامة العامة التنقل الذكي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتعاون الطرفان لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة الفائقة اللازمة لتشغيل الجيل القادم من التطبيقات.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية اليوم خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بحضور المهندس أيمن الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي، والمهندس نبيل العمر، الرئيس التنفيذي لشركة تحكُم. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيعمل الطرفان على تعزيز قدراتهما المشتركة في مجال التقنية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات التي ستنتجها المدن الذكية، وذلك في مسعى للتوسع في تمكين الابتكارات عبر منظومة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، والإسهام في تطوير الملكية الفكرية المحلية، وإلهام الجيل القادم من علماء البيانات السعوديين الموهوبين.

وتعليقا على الاتفاقية، قال المهندس أيمن الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي "نحن سعداء بـتأسيس هذه الشراكة الجديدة مع "تحكُم "، والتي تمثّل حدثاً بارزاً آخر في رحلتنا لتطوير روح الابتكار، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة. ونتطلّع قدماً لنعمل معاً على تسريع تبني مخرجات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود التحول الرقمي المتواصلة للمملكة، والاستمرار في تعزيز مستقبل المدن، وتوفير حياة أفضل لأبناء وبنات الوطن في المستقبل".

وتعمل شركة تحكُم، ومقرها الرياض، التي تأسست عام 2015 على الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتقديم أحدث الحلول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات السلامة العامة والتنقل الذكي على مستوى المملكة .

من جانبه، قال المهندس نبيل العمر، الرئيس التنفيذي لشركة تحكُم، "أكدنا في تحكم على التزامنا بتمكين الجهات الحكومية والشركات والأفراد، من خلال توفير منظومة مبتكرة للسلامة العامة والتنقل الذكي، وذلك بالاستفادة من تطوير وتشغيل حلول متقدمة تقنياً وقائمة على البيانات. اليوم وبالتعاون مع سكاي لتطوير البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي في المملكة، بهدف تعزيز جودة الحياة وخلق قيمة اقتصادية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التحول التي تتضمنها رؤية المملكة 2030."

وتأسست شركة سكاي لدعم الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحقيق الأولويات الوطنية من خلال دفع الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتقدم الشركة حلولاً مؤثرة من خلال مجموعة من التقنيات المتقدمة، وتقوم هذا الأسبوع بعرض منتجاتها وخدماتها المتنوعة خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة في الرياض. وتجمع القمة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خبراء وصناع قرار عالميين من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتشكيله.

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