تحويل الأقساط الشهرية المقتطعة من رواتب المتقاعدين إلى الشركات المعتمدة في البرنامج

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي الأردني بهدف توفير خدمة تقسيط مشتريات المتقاعدين المستفيدين من برنامج تقسيط الذي وفرته المؤسسة للمتقاعدين الأردنيين ومتقاعدي الضمان الإجتماعي من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين المستفيدين، وذلك باستحداث نظام إلكتروني خاص لهذه الغاية وتقديم الخدمات المرتبطة بآليات التقسيط مع الشركات المعتمدة في هذا البرنامج من قبل المؤسسة.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن البنك الأهلي الأردني الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك محمد موسى داود وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.

وقال الدكتور حازم رحاحلة بأن توقيع هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي الأردني يأتي ضمن إجراءات المؤسسة في تطبيق برنامج تقسيط وتسهيل عملية تسديد الأقساط المترتبة على المتقاعدين المستفيدين من برنامج تقسيط، وذلك بتوفير نظام تقسيط شهري يضبط العلاقة ما بين المؤسسة والشركات المعتمدة لدى المؤسسة من خلال البنك الأهلي الأردني.

وبيّن الرحاحلة بأنه في حال قيام المتقاعدين أو ورثتهم المستحقين المحدثين لبياناتهم لدى المؤسسة بشراء حاجيّاتهم من المتاجر المعتمدة في برنامج تقسيط تقوم المؤسسة بسداد القسط المقتطع بالنيابة عنهم وذلك من خلال تفويض البنك بخصم الأقساط المعنية من حسابها البنكي لديه ومن ثم تحويل الدفعات إلى حسابات التجار المعنيين بشكل شهري بالنيابة عن المؤسسة، فيما ستقوم المؤسسة بخصم القسط الشهري المستحق من الرواتب التقاعدية للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح الرحاحلة أن سقف التمويل الذي سيتم منحه لهم يعادل ضعفي صافي الراتب التقاعدي، موضحاً أن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من البرنامج في وقت سابق يمكنهم الاستفادة منه حالياً لشراء حاجيّاتهم من السلع والخدمات من المتاجر المعتمدة لدى المؤسسة شريطة تحديث بياناتهم من خلال مراجعة فروع المؤسسة ومديرياتها ومراكز خدماتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك محمد موسى داود بعمق علاقات الشراكة والتعاون ما بين البنك ومؤسسة الضمان الاجتماعي مثمناً الدور المميز الذي تقوم به المؤسسة تجاه متقاعديها بتوفير خدمات وخصومات ومنافع حصرية خاصة بهم بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والخاصة.

وبيّن داود أن البنك الاهلي لديه المعرفة الفنية لتطوير وإدارة أنظمة وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية ولهذا فإن البنك بما يمتلكه من خبرة وكفاءة في هذا المجال سيسهل نجاح المؤسسة في تطبيق نظام التقسيط بدقة عالية بما يخدم جمهور مؤسسة الضمان من المتقاعدين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وحضر الاتفاقية من جانب البنك الأهلي الأردني نائب الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الحسين ومدير دائرة العمليات والخدمات المركزية المشتركة رامي دعنا ومدير دائرة التسويق والاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية محمد جميل وكذلك محمد الزاغة من دائرة التسويق ومن جانب مؤسسة الضمان مساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي ومدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي ومدير إدارة المركز الإعلامي ياسر عكروش ومدير إدارة الشؤون المالية علي الصمادي ومدير إدارة العمليات علي فودة ومدير إدارة نظم المعلومات المهندس خالد الحوامدة ومدير إدارة التقاعد صالح السعدي.

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