دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "إكسوتيل"، الرائدة في الحلول التكنولوجية المبتكرة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "ديم للتمويل" الرائدة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز مشاركة العملاء، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.

وتعمل منصة إكسوتيل التكنولوجية الذكية المتخصصة لتعزيز خدمة العملاء باعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، على تحقيق ادارة الزيادة في تفاعلات العملاء بكفاءة عالية من خلال تحسين وقت الاستجابة بشكل كبير ودعم جودة الخدمات لعملاء الشركة. مما أدى إلى الزيادة في استخدام الخدمات الذاتية عن طريق نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) بنسبة 24% ، وانخفاض بنسبة 36% في المكالمات التي تتطلب تدخل موظفي خدمة العملاء.

وقال الدكتور هارون دارسي، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة "ديم للتمويل": "يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع شركة " إكسوتيل" للحلول التكنولوجية، والتي ستساهم بشكل فعال في تعزيز خدمة العملاء لدينا من خلال اعتماد أحدث التقنيات الذكية في الأتمتة، كما تتماشى مع رؤيتنا الهادفة إلى توفير خدمات استثنائية وتعزيز التواصل الفعال مع عملائنا، ويمثل هذا التعاون خطوة هامة للمضى قدماً في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لدينا".

وتساهم منصة إكسوتيل التكنولوجية الذكية المتخصصة لتعزيز خدمة العملاء في توفير المعلومات في الوقت الفعلي ودعم التحليلات التنبؤية، ويلعب ذلك دوراً هاماً في تعزيز التميز التشغيلي ومواصلة الابتكار في الخدمات ورفع مستوى تجربة العملاء لدى ديم للتمويل ودعم نمو قطاع التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم حالياً إكمال 39% من طلبات الخدمة في الشركة عبر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) من شركة إكسوتيل .

وأضاف مازن الخطيب، رئيس القنوات البديلة وتجربة العملاء في شركة ديم للتمويل: "أنه يحق لنا أن نفخر بما أنجزناه من تغيير ملحوظ في مجال جودة خدمة العملاء، وبخاصة بانخفاض ملحوظ في عدد المكالمات المتكررة بغرض المتابعة، والزيادة الكبيرة في معدلات حلّ المشكلات والشكاوي دون تأخير من خلال التواصل الأول. أنني أجد من المفيد الإشارة إلى أن الطلبات الروتينية، التي كانت تستغرق في الماضي ما يصل إلى يومي عمل، وتتطلب تدخلات يدوية وتعاوناً بين الأقسام، أصبحت تُنجز الآن في دقائق معدودة بسبب الأتمتة. إن ما نقوم به في تسريع العمليات وتبسيطها يهدف قبل كل شيء لتعزيز رضا العملاء وتحسين تجربتهم. وعلى المدى البعيد، تعكس هذه التغيرات استراتيجية شركة ديم للتمويل إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتركيز جهودنا على الخدمات والتفاعلات التي تضيف قيمة عالية لعملائنا بشكل أكثر مرونة."

أن التّقنيات الذكيّة المقدّمة من إكسوتيل، عزّزت أيضاً قدرتنا في تحسين قنوات الاتصال الرئيسية مع العملاء، ومكنتنا من الاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى بكفاءة عالية. مما يعزز مكانة ديم للتمويل كشركة رائدة في الابتكار والتميز التشغيلي.

وباستخدام نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) من إكسوتيل، تعمل ديم للتمويل على أتمتة استفسارات العملاء الروتينية، مثل التحقق من الرصيد وتواريخ استحقاق الدفع، ثم يتم توجيه المعاملات لموظفي خدمة العملاءالمختصين مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار تحقيق رضا العملاء بشكل أفضل. يتيح هذا النظام لمديري ديم للتمويل مراقبة أداء الموظفين بشكل آني عبر لوحة تحكم متكاملة تفاعلية، مما يمكنهم من إجراء التعديلات اللازمة بسرعة لتحسين العمليات وضمان تقديم خدمة سلسة وعالية الجودة. علاوة على ذلك، يسهم دمج خاصية الاتصال التنبؤي (Predictive Dialer) المقدمة من إكسوتيل في رفع كفاءة المكالمات الصادرة المتعلقة بالمبيعات، مما يعزز جهود التواصل مع العملاء مما يسهم في زيادة حجم المبيعات بشكل ملحوظ.

وبفضل التقنيات التكنولوجية التي تدير الاستفسارات الروتينية للعملاء يمكن لموظفي خدمة العملاء التركيز على التفاعلات الأكثر صعوبة، مما يؤدي إلى حل الاستفسارات بشكل أسرع ومستوى عالى من الكفاءة لتحقيق رضا العملاء، بالاضافة إلى ذلك، تمكّن الأتمتة فريق ديم للتمويل من تقديم تجارب مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، مما يعزز ولاء العملاء ويساهم في تحقيق نتائج أعمال متميزة. علاوة على ذلك، رفع كفاءة تحسين عمليات التحصيل ما يمكن الموظفين من التواصل بشكل استباقي مع العملاء واسترداد المدفوعات بشكل أكثر فعالية.

ومن جهته، علق ساشين بهاتيا، المؤسس المشارك ورئيس الأعمال الدولية في شركة إكسوتيل : "نفخر بالتعاون مع شركة ديم للتمويل لتحقيق الدعم الفعال في التفاعلات المتخصصة السهلة والسريعة لعملائها، وتعزز هذه الشراكة الواعدة من أهمية تحسين تجربة العملاء في زيادة التنافسية في الأعمال، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا لدعم المزيد من الابتكار". وأضاف: " نحجت التقنيات الذكية التي توفرها إكسوتيل في تسهيل أكثر من 20 مليار محادثة سنوية من خلال دعم القنوات المتعددة للتواصل والمحادثات الصوتية مع الموظفين والروبوتات، وتعمل الحلول التكنولوجية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على تمكين عمل موظفي خدمة العملاء والروبوتات ودعم احتياجات العملاء بشكل فعال على حد سواء، مما يعزز التفاعلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التحادثي، وتحسين الوسائل الفعالة لتقديم تجربة عملاء استثنائية ونمو الأعمال".

نبذة حول شركة إكسوتيل

إكسوتيل شركة رائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتخصصة باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل وتجارب العملاء ، ومؤخرًا قامت بتعزيز خدماتها من خلال الاستحواذ على Ameyo، وهي شركة رائدة في توفير برامج مراكز الاتصال، وCogno وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثات. ويدعم هذا الاستحواذ الاستراتيجي المنصة التكنولوجية الجديدة للشركة، حيث يجمع بين حلول CCaaS والذكاء الاصطناعي للمحادثة و CPaaS في نظام موحد ومتطور للتفاعلات المتميزة مع العملاء.

وتحظى الشركة بنجاح لافت على مدار أكثر من ثماني سنوات في الأسواق الناشئة، يقدم نهج Exotel المتكامل تقنيات الاتصال المتطورة الشاملة وتجارب استثنائية لتلبية احتياجات تجارب تجارب العملاء في مختلف القطاعات، والتي تعززها حالياً البنية التحتية السحابية المحلية الجديدة.

نبذة عن شركة ديم للتمويل:

شركة ديم للتمويل شركة مختصة بتقديم الخدمات المالية الرقمية تأسست في عام 2008، وتخضع لأنظمة ولوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد اشترتها في سبتمبر 2021 مجموعة "قرقاش"، وهي إحدى أبرز تكتلات الأعمال في دولة الإمارات. وتتميز "ديم" بالتزامها الدائم بروح الابتكار والإبداع فيما تقدمه من خدمات مالية فردية ومؤسسية متنوعة، تشمل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وتمويل التجار وقروض السيارات واستثمارات الشركات .

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