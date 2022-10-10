● تستهدف فودافون في عُمان تنفيذ حلول خبراء إريكسون (EEA) Ericsson Expert Analytics وتصميم الشبكات المعرفية لتحسين أداء الشبكة والحفاظ على رضا العملاء

● تعمل إريكسون على تسهيل عملية صنع القرار التي تعتمد على عمليات اللمس الصفري (ZTO) واكتشاف الأنشطة غير الطبيعية.

قامت شركة إريكسون العالمية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) بتوقيع اتفاقية تعاون مع فودافون لتطوير البنية الأساسية لشبكتها في عُمان عبر نطاقات متعددة، كما تعتزم إريكسون توفير حلول برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء شبكة فودافون في عُمان وتسهيل عملية صناعة القرارات التي تعتمد على عمليات اللمس الصفري (ZTO) واكتشاف الأنشطة غير الطبيعية.

جدير بالذكر أن الحلول المٌقرر تنفيذها تشمل حلول خبراء إريكسون(EEA) Ericsson Expert Analytics وتصميم الشبكات المعرفية لتحسين الشبكة، والتي تساهم جميعها في توفير إمكانات من شأنها تحسين الوقت الفعلي، وتحليل البيانات عبر المجالات بالإضافة إلى قدرات التحسين، وذلك باستخدام نظام أساسي للبيانات الضخمة حيث يتم من خلاله تحسين كل من الأداء وقابلية التوسع بشكل كبير.

وفي ذلك السياق، يقول ستيليوس سافيديس، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فودافون في عُمان "في إطار رحلتنا المتواصلة نحو التحول الرقمي، تعمل الشركة على توظيف الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل لتسريع إنجاز الأعمال لدينا، وتحقيق رضا العملاء، إلى جانب تسهيل اتخاذ القرارات." مضيفاً، "ستساهم أحدث تقنيات التي تقدمها إريكسون في دعم منظومة أعمالنا وتعزيز نمونا من خلال تحليل البيانات وتقديم صورة أوضح عن استخدام الشبكة لإدخال المزيد من التحسينات وإثراء تجربة عملائنا"

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحلول ساهمت في دعم عمل شركة فودافون القائم على تقييم تجارب العملاء والإبقاء على المشتركين وزيادتهم بالإضافة إلى تحديد أولويات استثمارات فودافون وذلك من خلال ربط المؤشرات والمعايير بعضها البعض مع الأحداث داخل النظام البيئي الخاص بشبكة فودافون.

ومن جانبه، يقول نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "تستهدف فودافون فتح الإمكانات الكاملة لعمليات اللمس الصفري وذلك عبر شبكتها في سلطنة عُمان، ويأتي ذلك ضمن خطة إريكسون الرامية إلى توسيع نطاق الأتمتة والوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي في نظامها الإيكولوجي"، مضيفاً "ومن منطلق دورنا كشريك موثوق به لفودافون في رحلتها، فنحن عازمون على دعم الشركة في تحسين تجارب عملائها باستمرار، ونعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التحول الرقمي في رؤية عُمان 2040 ونسعى جاهدين لتعزيز البنية التحتية الرقمية في عُمان ونتطلع إلى شراكات مستقبلية مع فودافون في عُمان لدفع الكفاءات الرقمية في جميع أنحاء السلطنة."

يُذكر أن تنفيذ الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة يؤدي إلى زيادة المدخرات التشغيلية وتحسين كفاءة الأعمال وزيادة الإنتاجية، وبالتالي فإن الجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والرؤى المجمعة سيساهم في جعل فودافون في عُمان قادرة على زيادة سرعة الشبكة، ورضا العملاء، وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة وتحقيق وقت أسرع في السوق للخدمات المختلفة.

جدير بالذكر أن محفظة إريكسون الرائدة لتصميم الشبكات المعرفية توفر تكاملاً فريداً في تصميم الشبكة وتحسين مجالات المعرفة وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي من شأنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشبكات الجيل التالي.

هذا وقد وقعّت إريكسون وشركة فودافون في عُمان اتفاقية في سبتمبر 2021 للتعاون في مجال الخدمات المدارة لمدة خمس سنوات، وذلك لتطوير شبكة تستند إلى البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحسينها، مما يتيح لشركة فودافون الفرصة لإثراء تجربة عملائها والارتقاء بمستوى الكفاءة وتسهيل الابتكار.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

نبذة عن فودافون في سلطنة عُمان:

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي. حصلت الشركة في العام 2021م على ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في السلطنة لتصبح بذلك المُشغل الثالث للاتصالات في السوق المحلي.

تسعى فودافون في عُمان لتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عالم الاتصالات للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والإبداع. تصل نسبة الكفاءات العُمانية ضمن فريق فودافون في السلطنة إلى 95%، الأمر الذي يترجم اهتمام الشركة الكبير بتطوير

المواهب المحلية ونقل المعارف وتوطين التكنولوجيا، عبر توفير بيئة عمل راقية تحفز على التطوير والإبداع الذاتي.

تؤمن فودافون بأن الكفاءات البشرية مع التقنيات المتطورة باستطاعتها قيادة رحلة بناء المستقبل الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك اختارت شعارها ليكون "معاً نستطيع". https://www.vodafone.om/

تابعنا على صفحات التواصل الإجتماعي https://.twitter.com/vodafoneomn https://www.instagram.com/vodafoneomn/

https://www.linkedin.com/company/vodafoneomn/