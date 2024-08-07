الظهران - يعكس الإعلان الذي صدر، اليوم، بخصوص توقيع أرامكو السعودية اتفاقية ملزمة لزيادة حصتها في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("شركة بترورابغ") ثقتها الراسخة في شركة بترورابغ على المدى البعيد، وقدرتها على تحقيق الفائدة لعملائها ومساهميها.

وبعد إتمام صفقة شراء الأسهم، والتي تُعد مشروطة بالحصول على بعض الموافقات التنظيمية وموافقات أطراف أخرى، ستصبح أرامكو السعودية المساهم الأكبر في شركة بترورابغ وستتطلع إلى زيادة أوجه التكامل معها. كما تعتزم أرامكو السعودية العمل مع شركة بترورابغ لبحث مجموعة من مبادرات التحوّل التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز نطاق المنتجات التي تقدمها شركة بترورابغ في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن المتوقع أن تساعد صفقة شراء الأسهم في تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ، وأن تمهّد لمناقشات حول المزيد من الاستثمارات الهيكلية، وفقًا لقواعد الحوكمة المعمول بها، بهدف تحسين أداء الشركة ودعم تحوّل الإستراتيجية الخاصة بها، وتحسين مزيج منتجاتها، وتعزيز موثوقية أصولها، وزيادة كفاءة عملياتها. إضافة إلى زيادة كفاءتها من خلال استغلال الفرص المتاحة لخفض التكاليف بالنظر إلى حجم الإنتاج.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "توضح صفقة الأسهم أيضًا التزام أرامكو السعودية تجاه شركائها والشركات التابعة لها في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق إستراتيجيتها على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على نمو قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق وتحقيق القيمة".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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