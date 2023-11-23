على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اتصالات من إي آند عن مشاركتها في جلسة حوارية لاستشراف مستقبل الشبكات المستدامة في عصر شبكة الجيل الخامس المتقدمة، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (23-WRC) في دبي المنبثق عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) لهذا العام في مركز دبي التجاري العالمي من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، تحت إشراف وتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة السلطات الحكومية الوطنية، ووكالات تنظيم الاتصالات، ونخبة من الشركاء المتخصصين، لعقد نقاشات محورية حول أبرز السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع على نطاق عالمي.

وتقود اتصالات من إي آند جلسة حوارية تمثل منصة للخبراء للتعرف على أحدث التطورات لتقنية شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، ورحلة التحول إلى الاستفادة من قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وتشمل الجلسة تبادل وجهات النظر حول أحدث التطورات في الصناعة، ودور شبكات الجيل الخامس 5G في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات.

ويرتكز الحوار خلال الجلسة النقاشية على مبادرات الاستدامة والتزام اتصالات من إي آند بالعمل على تحقيق أهداف الحياد المناخي في عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة الفعالة لاتصالات من إي آند في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة، كما تقدم الجلسة لمحة عامة حول أهم المبادرات التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف (COP28).

وفي هذا الإطار، أشار خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند، إلى أهمية الشبكات المستدامة ودورها في تشكيل المستقبل الرقمي، وقال:" تتيح الجلسة النقاشية الفرصة لصنّاع القرار والشركاء للتعرف على أهم تطورات شبكة الجيل الخامس وقدراتها على دعم جهود الاستدامة. وتسلّط الضوء على التزام اتصالات من إي آند المتواصل بالعمل ضمن مبادئ الاستدامة وعملها المستمر على تطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأطلقت إي آند الشرائح الهاتفية الخضراء المُعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لمشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28)، كجزء من التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية المؤسسية (ESG) للمساهمة في رسم معالم مستقبل أكثر استدامة. وتم تصنيع هذه الشرائح الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وهي أكثر استدامة بيئيًا من الشرائح التقليدية وتتميز بانخفاض بصمتها الكربونية.

وخلال جيتكس 2023، تمكنت اتصالات من إي آند من تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس وصلت أكثر من 13 جيجابت بالثانية، لتعد بذلك التشغيل الناجح الأول عالميًا من هذا النوع، ويعزّز هذا الإنجاز والسرعات المتطورة للشبكة من مكانة دولة الإمارات لتواصل صدارتها على صعيد سرعات الجيل الخامس عالميًا.

وأتاحت اتصالات من إي آند شبكة الجيل الخامس المستقلّة تجاريًا لمستخدمي الهواتف المتحركة للمرة الأولى في دولة الإمارات، عقب الإطلاق الناجح لخدمة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة في بداية عام 2023، للارتقاء بتجارب الأفراد عبر سرعات اتصال فائقة وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة إلى جانب رفع مستوى وجودة الاتصال الصوتي والمرئي عبر الشبكة إلى مستويات متقدمة في كافة مناطق الدولة.

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