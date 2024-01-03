أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "اتصالات من إي آند" اليوم عن إطلاق ورقة بحث تغطي التطور السريع لشبكات الجيل الخامس التي تمثل المرحلة التالية في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتسلّط ورقة البحث الضوء على دور "اتصالات من إي آند" في دعم رؤية التحول الرقمي لدولة الإمارات من خلال شبكة الجيل الخامس المتقدمة والتزامها بالمعايير العالمية في القطاع. كما تستعرض الورقة أبرز المحطات على صعيد الشبكات مثل إطلاق شبكة الجيل الخامس عام 2019، والإعلان اللاحق عن جاهزية شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Stand Alone) في عام 2021، مما يعكس نهجها الاستباقي في اعتماد التقنيات المتقدمة.

وتلتزم اتصالات من إي آند بتعزيز حلول الاتصال من خلال إنجازاتها المميزة مثل جاهزية خدمة الصوت عبر الشبكات اللاسلكية (VONR)، وتوسعت الإنجازات لتشمل إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) وكذلك مستخدمي الهواتف المتحركة، بهدف توفير أفضل خدمات الاتصال الموثوق، من حيث الجودة والسرعة للمستهلكين من الأفراد والشركات.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند: "تسلّط ورقة البحث الضوء على التزام اتصالات من إي آند بالتميز في قطاع التكنولوجيا، وتعكس دورها الرائد في تطوير الحلول والخدمات المتطورة في شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات. ويوضّح البحث دور الشركة في اتباع نهج استباقي يرتكز على التقنيات المتقدمة، وجهودها المستمرة في تبني الابتكار لإطلاق أحدث حلول الاتصالات والتكنولوجيا للأفراد والشركات".

وتمكنت اتصالات من إي آند، خلال معرض جيتكس 2023، من تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس وصلت أكثر من 13 جيجابت بالثانية، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات لتواصل صدارتها على صعيد سرعات شبكة الجيل الخامس عالميًا، كما تناولت الورقة أيضًا أهم المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها اتصالات من إي آند لتحقيق الاستدامة، لاسيما في مجال كفاءة الطاقة، لاستيعاب النمو المتوقع في حركة مرور البيانات بمقدار 10 أضعاف.

وتضم الورقة التي تتألف من 18 صفحة، أبرز عروض اتصالات من إي آند المقدمة لعملائها من الأفراد والشركات، مما يدل على جهودها المتفانية في التطوير وفقًا لمعايير التكنولوجيا العالمية، واستعدادها الكبير للعصر الجديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات من خلال نشر شبكات الجيل الخامس المتقدمة التي تنسجم مع معايير 3GPP، وهو تعاون عالمي، يعمل على تطوير معايير الاتصالات المتنقلة، بما في ذلك تقنية الجيل الخامس.

يمكن الاطلاع على ورقة البحث وتحميلها من هنا: https://www.eand.com/content/dam/eand/assets/docs/general/5G-advanced_the_future_of%20_wireless_communications_in_uae.pdf

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لمحة حول اتصالات من e&ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى اتصالات من e& إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل اتصالات من e& العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل اتصالات من e& على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

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