سوف يؤدي تطوير وتحديث نظام دعم الأعمال (BSS) إلى تسريع نمو استخدام البيانات بالإضافة إلى نمو حركة نقل الصوت (VoLTE).

سيمهد التحويل السحابي لشركة "اتصالات مصر" في نظامها لدعم الأعمال الطريق نحو التوسع في شبكات الجيل الرابع ودعم الجيل الخامس "5G" وإنترنت الأشياء في مصر.

على أثر ذلك، يمثل نظام دعم الأعمال (BSS) الخاص بـ"إريكسون" أساساً هاماً لبرنامج التحول الرقمي التابع لشركة "اتصالات مصر".

اختارت "اتصالات مصر" شركة "إريكسون" (المدرجة على مؤشر ناسداك بالبورصة الأمريكية تحت الرمز: ERIC) لتحديث أنظمة دعم الأعمال (BSS) في مصر. وسوف يؤدي هذا التطوير إلى إحداث طفرة في منصة "اتصالات مصر" لدعم الأعمال ونمو حركة البيانات ونقل الصوت وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وبموجب الاتفاق بين الشركتين، سوف تزود "اتصالات مصر" بقدرات مطورة في جميع أنشطتها التجارية المرتبطة بالعملاء وإدارة الخدمات والمنتجات والشركات والشركاء وكذلك تقنيات الشبكات والمناسبات الرسمية. وسوف توفر أنظمة دعم الأعمال التابعة لشركة "إريكسون" المزيد من الإبداع وتعزيز رضا العملاء ومزيد من المرونة لشركة "اتصالات مصر". كما أن الاتفاقية سوف تؤمن توسيع نطاق حركة الصوت باستخدام تكنولوجيا التخزين السحابي الخاصة بشركة "إريكسون" والتي ستتيح تقديم خدمة فائقة لملايين المستخدمين.

وسوف تستفيد "اتصالات مصر" من هذه الشراكة عبر المضي قدما في مسار منخفض المخاطر وأكثر فاعلية فيما يتعلق بالفرص السانحة في كل من الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات التقليدية والخدمات الرقمية والتحويل السحابي وأيضا إنترنت الأشياء. وبكونها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تجربة فائقة للعملاء وتوفير منظومة رقمية ناشئة، تتلقى منظومة الأعمال والشراكة والخدمات التابعة لـ"إريكسون" دعما من خلال خدمة تحليلية في وقتها الحقيقي وتحكم أكبر في الأنظمة.

وذكر حازم متولي, الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر: "إنه لمن دواعي سروري أن تكون إريكسون شريكا لنا يتفهم رؤيتنا وطموحاتنا لإحداث تطور وتحول كبير في أعمالنا. إن تحسين عملياتنا التجارية في مصر أمر حيوي لتحسين خدمات عملائنا وارضائهم. ونتطلع إلى نتاج هذه الشراكة خاصة في تطوير نظام دعم الأعمال والتحول الرقمي والسحابي واعداد أحدث شبكات الاتصالات والتكنولوجيا المالية وانترنت الأشياء."

وسوف تعمل ميزات هذه الشراكة على تحقيق الموائمة بين برنامج التحول الرقمي لشركة "اتصالات مصر" مع أهداف رؤية مصر، وزيادة أعداد المستهلكين وفرص الأعمال عبر شبكة اتصالات الجيل الرابع حاليا والجيل الخامس في المستقبل.

وعلق إيكو نيلسون، نائب الرئيس في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا في "إريكسون": "إن تسارع وتيرة الرقمنة في كل مكان حول العالم تساهم في إحداث تحول جذري في حياة البشر وتفتح الباب أمام كم هائل من الفرص. وتسلط الشراكة مع اتصالات مصر الضوء على دورنا المشترك في تحقيق هذا التحول. كما أن اتفاقية تطوير نظام دعم الأعمال تعد بمثابة شهادة على الرؤية المشتركة بين إريكسون واتصالات مصر، ونحن متحمسون للتعاون من أجل تحقيق ذلك".

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نبذة عن "إريكسون":

تساعد "إريكسون" الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات على تحقيق القيمة الكاملة لخدماتها. وتمتد المحفظة الاستثمارية للشركة عبر الشبكات والخدمات الرقمية والأعمال الناشئة المصممة خصيصاً لمساعدة عملائنا على التعامل الرقمي وزيادة الكفاءة وفتح نوافذ جديدة للإيرادات. وساعد استثمار "إريكسون" في الابتكار على تعظيم فوائد استخدام الهواتف والنطاق العريض للمحمول للمليارات من البشر حول العالم. وأدرجت "إريكسون" سهمها للتداول على مؤشر "ناسداك ستوكهولم" بالسويد ومؤشر "ناسداك نيويورك" بالبورصة الأمريكية. www.ericsson.com