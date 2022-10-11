"راديسيس" تتعاون مع "اتصالات باي إي آند" لتستعرض فوائد حل المنزل الذكي المُخصّص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

هيلسبورو، أوريغون: في إطار مشاركتها في معرض الخليج العالمي لتقنية المعلومات "جيتيكس غلوبال" لعام 2022، تستعرض "راديسيس كوربوريشن"، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، حلّ المنزل الذكي الخاص بها الذي يتميز بالتكامل مع "إنغايج فيديو أسيستانت" ("إي في إيه") من "راديسيس" بالتعاون مع شركة "اتصالات الإمارات العربية المتحدة"، التي تحمل علامة "اتصالات باي إي آند" التجارية، في الجناح الخاص بهذه الأخيرة. وسيُسهم دمج برنامج "إنغايج فيديو أسيستانت"، وهو أول روبوت بتقنية الفيديو قائم على الذكاء الاصطناعي ثلاثة في واحد في السوق، في تسليط الضوء على مزايا إضافة لمسة مُخصّصة لتجربة المنزل الذكي، فضلاً عن سهولة تضمين كلّ من الفيديو والصوت والنص للحصول على حلول أكثر ثباتاً. كما يُمكّن روبوت "إنغايج فيديو أسيستانت" مزوّدي خدمات الاتصال من إنشاء تجربة أكثر ذاتية لعملائهم باستخدام ردود الفيديو من قبل البشر عوضاً عن الصور التجسيدية التي يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب.

هذا ويُسهم روبوت "إنغايج فيديو أسيستانت" من "راديسيس" بـ :

· تمكين التفاعل المُباشر والمُخصّص مع أشخاصٍ موثوقين في الشركات أو سفراء العلامات التجارية - مثل مكالمات الفيديو المباشرة - مع الحفاظ على نغمة العلامة التجارية الأصلية وهيئتها وأسلوبها.

· دعم العلاقات الثابتة مع العملاء من خلال تقديم استجابات قيّمة من روبوتات الفيديو الشبيهة بالاشخاص الحقيقيين بناءً على فهم نوايا العملاء ومشاعرهم، ما يسمح لمُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية بتمييز خدماتهم عن منافسيهم.

· توفير إجابات على استفسارات العملاء بلغة تفاعلية وطبيعية مما يخلق إحساساً بالراحة من خلال التعبيرات العاطفية والاستجابات الدقيقة في استجابات الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي.

· مُعايرة الطاقة في حل الروبوت بتقنية الفيديو ثلاثة في واحد، ما يلبي احتياجات أي عمل من خلال واجهة مرئية تفاعلية ومكونات بديهية ومنصة سهلة الاستخدام.

وقال آل بالاسكو، رئيس قسم الإعلام والأعمال الأساسية والتطبيقات بشركة "راديسيس"، في هذا السياق: "تعمل شركتا ’اتصالات باي إي آند‘ و’راديسيس‘ معاً لإطلاق حل منزلي ذكي تجاري يدمج ’إنغايج فيديو أسيستانت‘ من ’راديسيس‘ مع حل المنزل الذكي الخاص بها". وأضاف: " ستكون ’اتصالات باي إي آند‘ أول من دمج روبوت ’إنغايج فيديو أسيستانت‘ في حلّ منزلي ذكي لاستعراض فوائد تقديم تجربة تقنية ذاتية وإنسانية أكثر لعملائها".

من جانبه، قال الدكتور تامر الطوني، نائب الرئيس الأول للأجهزة والمُلحقات الرقمية بشركة "اتصالات باي إي آند": "يُسهم التعاون بين شركتي ’راديسيس‘ و’اتصالات باي إي آند‘ في جلب المزيد من الخدمات والتقنيات الرقمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُبيّن كيف سيُمكّن الابتكار الرقمي الحصول على تجارب تحويلية جديدة للعملاء ويحفّز نمو الإيرادات". وأضاف: " تُتيح المجموعة الكاملة من الأدوات والعناصر القائمة على الذكاء الاصطناعي في حل ’إنغايج فيديو أسيستانت‘ من ’راديسيس‘ لشركة ’اتصالات باي إي آند‘ إضافة إشراكٍ تفاعلي إلى مجموعة منتجات المنزل الذكي الخاصة بنا وتقديم تجربة أكثر تخصيصاً لعملائنا".

تعرّف على المزيد حول "إنغايج فيديو أسيستانت"

بالإضافة إلى العرض التوضيحي للمنتج بالتعاون مع شركة "اتصالات باي إي آند"، ستقدّم السيدة ناتاشا تاماسكار، رئيسة شؤون التسويق العالمي واستراتيجية الأعمال وأعمال نقاط النهاية الرقمية بشركة "راديسيس"، عرض "التكنولوجيا الإنسانية - كيف تستفيد ’راديسيس‘ من الذكاء الاصطناعي لخلق تجارب عملاء ذاتية" في 11 أكتوبر عند الساعة 11:30 صباحاً. وستُسلّط تاماسكار الضوء في العرض التقديمي على العديد من أمثلة حالات استخدام روبوت "إنغايج فيديو أسيستانت" وستُشارك أفضل الممارسات التي تضمن التكامل السلس والتنفيذ الخالي من المتاعب لأول روبوت ثلاثة في واحد في العالم.

لمشاهدة العروض التوضيحية التقنية ومعرفة المزيد حول روبوت "إنغايج فيديو أسيستانت"أو للقاء خبراء الاتصالات السلكية واللاسلكية المفتوحة بشركة "راديسيس" في معرض "جيتيكس"، يُرجى زيارة الجناح رقم "زد2-إيه 30" أو الاتصال بالبريد الالكتروني التالي: open@radisys.com.

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لمحة عن "راديسيس"

تعدّ "راديسيس" شركةً عالميةً رائدةً في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، وهي تمكّن مزوّدي الخدمات من إطلاق العنان للتغيير الجذري من خلال نماذج الأعمال الجديدة القائمة على البنية المفتوحة. تستفيد حلول التكنولوجيا المبتكرة المجزّأة والافتراضية المقدّمة من "راديسيس" من البنى والمعايير المرجعية المفتوحة المصدر، إلى جانب البرمجيات والأجهزة المفتوحة لتحفيز التحوّل في مجال الأعمال في قطاع الاتصالات، في حين يقدم تنظيم خدمات الشبكة ذو المستوى العالمي خبرة تكامل الأنظمة اللازمة لحل تحديات النشر المعقدة لمُزوّدي خدمات الاتصالات والمحتوى. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.radisys.com.

لمحة عن "اتصالات باي إي آند" بالإمارات العربية المتحدة

تُعدّ "اتصالات باي إي آند " العلامة التجارية التي تمثل ركيزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الإماراتية لشركة "إي آند" (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات")، والتي تديرها شركة "اتصالات" بالإمارات العربية المتحدة في سوقنا المحلية. وتماشياً مع استراتيجيتها المحدثة، تعمل شركة "اتصالات الإمارات العربية المتحدة" في إطار مهمّة تتمثل بإطلاق العنان للقيمة للمساهمين، وتقديم تجارب عملاء متميزة، وتعزيز الأداء الأمثل للشركات.

من خلال الاستفادة من عصر نهضة الاتصال، ستعمل "اتصالات الإمارات العربية المتحدة" على تنمية الخدمات الأساسية والرقمية، وذلك من خلال إثراء عروض القيمة للمستهلكين بالخدمات الرقمية التي تلبي أنماط الحياة الجديدة للمستهلكين ومتطلباتهم الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك مجالات مثل الألعاب والصحة والتأمين. كما ستواصل "اتصالات الإمارات العربية المتحدة" العمل كشريكٍ ومستشارٍ تثق به المؤسسات لتمكين متطلباتها في مجال الاتصال وغيره.

ومن خلال تعزيز الموقع الريادي الذي تتمتع به الشركة بصفتها شركة الاتصالات الرقمية التي تدعم العملاء في عالم رقمي فائق الاتصال، ستعمل "اتصالات الإمارات العربية المتحدة" على إنشاء طلب جديد ومستدام في المجالات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات حول "اتصالات الإمارات العربية المتحدة"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: https://eand.com/en/telecom.jsp.

"راديسيس"® هي علامة تجارية مسجلة لشركة "راديسيس". إنّ جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005042/en/

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نيريوس" لصالح شركة "راديسيس"

مات باكستير

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الاتصالات المؤسسية

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