أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- نظم اتحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، ورشة عمل في نوفمبر الجاري عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك ضمن جهوده لتبادل الآراء والخبرات من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد.

في كلمته الافتتاحية في ورشة عمل ضريبة الشركات، قال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "يعتبر نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات من أكثر النظم الضرييبة تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري".

وأضاف: "يحرص اتحاد مصارف الإمارات، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لكافة التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة وتعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة". وأشار صالح أن "القطاع المصرفي في الدولة قد أكد قدرته وتنافسيته ومرونته في التعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وفي تبني أفضل الممارسات لمواصلة تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المصرفية وكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات".

شارك في ورشة العمل عدد من المسؤولين والخبراء العاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث قدم السيد/ جوبال آير، رئيس الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات كلمة ترحيبية بالحضور، كما شارك السيد/ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، والسيد/أديسون يونان، رئيس الضرائب في بنك أبوظبي التجاري في جلسة نقاش أدارها الإعلامي ريتشارد دين من راديو دبي.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتي ركزت على تقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة ومتطلبات الإقرارات الضريبية، والتسهيلات المالية والإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة. كذلك استعرضت الورشة الإعفاءات الضريبية التي يوفرها النظام والتي تشمل إعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط، والرصيد الضريبي الأجنبي الناتج عن الدخل الأجنبي الناشئ غير المُعفى من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.

وأكدوا على أهمية دور ضريبة الشركات في توفير أدوات متطورة للسياسة المالية العامة للدولة وإدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي الذي يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاقتصادية على الأمد الطويل، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات الشكر للمشاركين في ورشة عمل ضريبة الشركات، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به البنوك الأعضاء واللجان الفنية التابعة للاتّحاد من أجل تطوير العمل المصرفي. وجدد المدير العام تأكيده على التزام اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطوير العمل المصرفي والمالي عبر الامتثال التنظيمي وتطوير النظم والعمليات وترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمة والتقنية من أجل توفير تجربة مصرفية تلبي متطلبات العملاء في إطار النظم والمعايير المحلية والعالمية.

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عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 59 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر الإتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الإتحاد على المجلس التشاوري الثاني لإتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد.