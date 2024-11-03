(المنامة، مملكة البحرين): أعلن اتحاد الخليج لمراكز البيانات (GDCA)، وهي منظمة تجارية تم اطلاقها لمساندة قطاع مراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي، إطلاق مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست - Touchdown Middle East"، المؤتمر السنوي الثاني في المنطقة لقطاع مراكز البيانات، والذي سيعقد في تاريخ 26- 27 من شهر نوفمبر 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققه في عام 2023. أقيم مؤتمر العام الماضي بالشراكة مع "كيك ستارت يوروب – Kickstart Europe"، منظم مؤتمرات البيانات والتقنية في أمستردام. هذا وسيجمع المؤتمر القادة وكبار المدراء التنفيذيين وصناع القرار المهمين والمشغلين الرائدين والمؤثرين في قطاع مراكز البيانات وغيرهم من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

سيوفر الحدث للحاضرين الفرصة لاكتساب نظرة شاملة على مستوى المنطقة حول أحدث الاتجاهات والتطورات والفرص في سوق مراكز البيانات من خلال الكلمات التي سيقدمها عدد من خبراء القطاع، والجلسات الحوارية التي ستجمع بعضًا من الشخصيات الرائدة في القطاع، إضافة إلى مناقشة الفرص الوفيرة لتطوير الأعمال في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد هنري ساتون، مؤسس اتحاد الخليج لمراكز البيانات، بالقول: "يمثل الاتحاد سوق مراكز البيانات في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي، ونهدف من خلال إطلاق هذا المؤتمر إلى بناء سمعة لدول مجلس التعاون الخليجي كسوق ناشئ رائد في قطاع مراكز البيانات وتمكينه من لعب دور ريادي في النظام البيئي الرقمي اليوم."

وأضاف: "نتطلع إلى أن يتمكن الحاضرون في المؤتمر من مشاركة والاطلاع على أفضل الخبرات والمعرفة القيمة، وذلك من خلال دعم ’كيك ستارت يوروب‘، حيث يملك هذا القطاع مكانة مهمة في المنطقة."

ومن المتوقع أن يشكل مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست" حجر الأساس لتعزيز البنية التحتية للمنظومة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى مدى يومي المؤتمر، سوف يجتمع رواد الصناعة لمناقشة الجوانب الهامة لإرساء بنية تحتية رقمية مرنة، وبحث نمو سوق مراكز البيانات، وذلك من خلال الجلسات الحوارية، والكلمات الرئيسية، وجلسات المائدة المستديرة.

كما سيبحث الخبراء بعضًا من أهم الموضوعات، بما في ذلك تعزيز قدرة مراكز البيانات على مواجهة المستقبل، ومبادرات الاستدامة، وتطور الاتصالات، واللوائح التنظيمية للبيانات، فضلا عن تعزيز الشمولية في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يلقي المؤتمر الضوء على سوق مراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التعرف على وجهة نظر اللاعبين الرئيسيين حول التحديات التي تواجه السوق، وفرص النمو، والدور الهام الذي يساهم به المستثمرون في رسم ملامح المستقبل الرقمي في المنطقة. ويعد جدول أعمال المؤتمر الشامل بمثابة منصة قيّمة للتعرف على الرؤى المختلفة والتواصل مع نظراء الصناعة.

بدوره، علق السيد ستيجن غروف، مؤسس كيك ستارت يوروب، بالقول: "نحن متحمسون لمساهمتنا في دعم إطلاق مؤتمر ’تاتش داون ميدل إيست‘، والذي جاء في وقت هام تواصل فيه دول الخليج الاستثمار في تنمية اقتصادات البيانات الخاصة بها. سيساهم تنظيم مؤتمر صناعي مخصص للجمع بين المؤسسات والأفراد الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة بلا شك في تطوير الظهور الرقمي في منطقة الشرق الأوسط."

من المقرر أن يستضيف مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست" مشغلي مراكز البيانات، ومصنعي المعدات الأصلية، والخدمات المهنية، والوكالات الحكومية، والمجتمع العقاري وغيرهم لحضور المؤتمر والمشاركة فيه.

من الجدير بالذكر بأنه قد انضم أكثر من 1500 فرد لعضوية اتحاد الخليج لمراكز البيانات منذ تأسيسه في سبتمبر من العام 2022. ويقبل الاتحاد حاليًا الأعضاء من الأفراد والمؤسسات مجانًا. يمكن لجميع الأعضاء الوصول إلى المعلومات الخاصة بأحداث وفعاليات الاتحاد، بما في ذلك مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست"، ويشمل ذلك تقارير معلومات السوق التفصيلية المجانية، والنشرة الشهرية التي تغطي آخر الأخبار الهامة المتعلقة بمراكز البيانات في منطقة الخليج. لحضور الحدث كزائر، تفضل بزيارة: https://touchdownme.com/en/register

نبذة حول مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست" واتحاد الخليج لمراكز البيانات (GDCA):

مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست" هو مؤتمر لمراكز البيانات الرائد في منطقة الشرق الأوسط، وقد أطلقه اتحاد الخليج لمراكز البيانات بالشراكة مع كيك ستارت يوروب.

اتحاد الخليج لمراكز البيانات هو منظمة تجارية تم اطلاقها لمساندة قطاع مراكز البيانات للشركات ذات الصلة التي تعمل في البلدان التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط. يوفر الاتحاد منصة للمشاركين في تشغيل أو تقديم الخدمات أو الاستثمار في مراكز البيانات عبر مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز النمو داخل القطاع وتطوير البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط. يمكّن الاتحاد الأعضاء من القطاعين العام والخاص من مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات ومعلومات السوق، ويتم ذلك عبر أحداث وفعاليات منتظمة في جميع أنحاء المنطقة، وسلسلة من تقارير معلومات السوق لكل سوق لمراكز بيانات الاتحاد.

يحصل اتحاد الخليج لمراكز البيانات على الدعم من شركة تكري للاستشارات، شركة الاستشارات المتخصصة الرائدة في مجال مراكز البيانات وشريك المعرفة للاتحاد، إضافة إلى الرعاة من جميع أنحاء المنطقة.

نبذة حول حول "كيك ستارت يوروب" و"ديجيتال جيتوي تو يوروب":

"كيك ستارت يوروب" هي مبادرة من "ديجيتال جيتوي تو يوروب"، وهي شركة بحث وترويج مقرها أمستردام وتركز على مراكز البيانات وتطوير سوق مراكز البيانات الأوروبية. تنظم "ديجيتال جيتوي تو يوروب" مؤتمر "كيك ستارت يوروب" في بداية العام، بهدف توحيد صناعة البنية التحتية الرقمية العالمية.

نحن منظمة مستقلة تم إنشاؤها بواسطة القطاع من أجل القطاع. ونحصل على الدعم من قبل شركات ومؤسسات البنية التحتية الرقمية، منها مراكز البيانات، والتبادلات عبر الإنترنت، ومقدمو الخدمات السحابية ومقدمو الاتصال.

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