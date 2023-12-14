يمثّل اتحاد الإمارات للبولو الجهة التنظيمية الرسمية لرياضة البولو في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي - تفخر شركة دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتمديد شراكتها مع اتحاد الإمارات للبولو، مع التأكيد على دورها كشريك التأمين الرسمي للعام الثاني على التوالي. وبفضل مكانته كجهة تنظيمية للبولو في دولة الإمارات، يُولي اتحاد الإمارات للبولو الأولوية لتطوير هذه الرياضة في شتى أنحاء البلاد.

بموجب هذا التعاون المتجدد، ستُوفر الشركة تغطية تأمين شاملة ضد الحوادث الشخصية لكافة الأعضاء التابعين لاتحاد البولو. وتعكس هذه الشراكة الالتزام الثنائي للمؤسستيّن تجاه سلامة وأمن اللاعبين مع الحفاظ على نزاهة البطولات، وتعزيز ثقافة الروح الرياضية.

وقد أعرب السيد محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن حماسه إزاء التعاون المستمر حيث صرّح قائلاً: "نعمل على منح الأولوية لتعزيز لعبة البولو مع ضمان رفاهية المشاركين من خلال تعاوننا المتواصل. وتعكس الشراكة المبنيّة مع شركة تأمين موثوقة التزامنا بحماية اللاعبين داخل الملعب مع التأكيد على تفاني الاتحاد في تطوير الرياضة."

وقد أكّد السيد إ. ر. سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين قائلاً: "تماشيًا مع التزامنا بتعزيز قطاعات الرياضة والصحة والرفاهية في المجتمع، نفخر في دبي الوطنية للتأمين بكوننا شركة التأمين الرسمية لاتحاد الإمارات للبولو. ولا توفّر سياستنا مستوى تأمين شامل فحسب، بل ومنح اللاعبين راحة البال التي يستحقونها أثناء السعي خلف شغفهم."

الجدير بالذكر أن هذا الالتزام يمتد إلى ما هو أكثر من تلك الشراكة، حيث تعمل الشركة بصورة حثيثة مع العديد من المنظمات المخصّصة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية. وتهدف جهودها المتواصلة إلى تعزيز أنماط حياة الأفراد من خلال توفير شبكة أمان يمكن الاعتماد عليها أثناء انغماسهم في مختلف الأنشطة.

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عن شركة دبي الوطنية للتأمين

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في دبي منذ عام 1991، مع فرع في أبوظبي. إنها شركة تأمين متعددة الخدمات تُقدّم منتجات متنوعة تشمل التأمين على السيارات، والتأمين الصحي، والتأمين على السفر والمنزل والدراجات، والعديد من وثائق التأمين الأخرى للشركات مثل التأمين الصحي للمجموعات، والتأمين على الحياة للمجموعات، والتأمين الهندسي والبحري والعقاري وتأمين ضد المسؤولية المدنية. يقدّم فريقها التخصصي المؤلَّف من مهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين، أفضل سياسات التأمين بأسعار تنافسية. وتساهم الخدمات الميسّرة للمطالبة بتحصيل قيمة التأمين في تعزيز العلاقات المتبادلة مع العملاء.

تضع شركة دبي الوطنية للتأمين تجربة العملاء، والابتكار والاستقرار المالي وتوليد القيمة في قائمة أولوياتها مع اعتماد مقاربة تقوم على حلول مصممة خصيصاً بما يتناسب مع متطلبات العميل استناداً إلى فهم شامل للعملاء واحتياجاتهم في مجال الحماية عن طريق التأمين.

وقد عمدت دبي الوطنية للتأمين إلى توسيع نطاق منصات التوزيع الخاصة بها وانخرطت في شراكات استراتيجية لزيادة الاكتتاب.