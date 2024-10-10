جدة، المملكة العربية السعودية – قام اتحاد أمان، المنتدى المهني الرائد لمؤسسات تأمين وإعادة تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية في دول منظمة التعاون الإسلامي ، بتوقيع اتفاقية لتقديم خدمات التدريب المؤسسي مع معهد ريسك دي. إم. سي. سي.، وهو مؤسسة تدريب مرموقة ومتخصصة في تطوير المواهب في قطاعات التأمين وإدارة المخاطر والتمويل الشخصي، والذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا له ويعمل على المستوى الإقليمي. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريب احترافية لموظفي المؤسسات الأعضاء اتحاد أمان، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في قطاع التأمين.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خالد خلف الله، الأمين العام لاتحاد أمان، والسيد سيلفان أ. سعيد، العضو المنتدب لمعهد ريسك.

تشمل مبادرة التدريب دورات شاملة للمهنيين في قطاع التأمين، مع تركيز خاص على إعداد المرشحين للحصول على شهادة التأمين المعترف بها عالميًا (Cert. CII™) والتي يمنحها معهد التأمين القانوني (CII). تعتبر هذه الشهادة مؤهلًا أساسيًا للعاملين في قطاع التأمين، حيث تزودهم بالمعرفة الأساسية اللازمة عبر جميع قطاعات الصناعة، مما يعزز من خبراتهم وثقتهم في التعامل مع التحديات المهنية. وتعد هذه الشهادة أساسًا للدراسات المتخصصة التي تتيح للمهنيين توجيه تعلمهم وفقًا لطموحاتهم المهنية واحتياجات منظماتهم.

بالإضافة إلى برنامج شهادة التأمين (Cert. CII™)، ستقدم الشراكة ورش عمل متقدمة موجهة لكبار المهنيين، وتركز على مجالات حيوية مثل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، وتهدف هذه الورش إلى تعزيز مهارات القيادة والفهم الاستراتيجي، مما يساعد كبار المهنيين على التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه صناعة التأمين.

وفي تعليقه على الاتفاقية، صرح الدكتور خالد خلف الله، الأمين العام لاتحاد أمان قائلاً: "نحن نتطلع للشروع في هذه الشراكة مع معهد ريسك، إذ يلعب قطاع التأمين دورًا هاماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، ومن الضروري أن يتمتع أعضاؤنا بفرص الحصول على تدريب وشهادات عالمية المستوى. كذلك ستتيح هذه المبادرة للمهنيين في مؤسساتنا الأعضاء اكتساب المهارات والمؤهلات اللازمة للتميز في عملهم والمساهمة في نمو قطاع التأمين في المنطقة."

من جانبه، علق السيد سيلفان سعيد: "هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة أخرى في مهمتنا لتقديم فرص التعلم والتطوير المهني للعاملين في قطاعات التأمين وإدارة المخاطر والتمويل الشخصي، إذ تعتبر هذه القطاعات من بين أكثر الصناعات ديناميكية ونموًا على مستوى العالم. ونحن ممتنون لاتحاد أمان لاختيارهم لنا كشريك في التدريب وتطوير الموارد البشرية، ونحن ملتزمون بتقديم التدريب ذو الجودة العالية الذي يشتهر به معهدنا، وبمنح أفضل الفرص للنجاح للمتدربين الذين يختارون متابعة برامجنا."

تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في التزام اتحاد أمان بتعزيز التميز المهني وبناء القدرات بين أعضائه، ومن خلال التعاون مع مؤسسات تدريب رائدة مثل معهد ريسك، يسعى الاتحاد إلى تعزيز قطاع التأمين في دول منظمة التعاون الإسلامي، وضمان استمرار القطاع في الصمود والمنافسة، والتكيف مع متطلبات الأسواق العالمية المتطورة.

لمزيد من المعلومات حول برامج التدريب ومبادرات اتحاد أمان، يرجى زيارة www.amanunion.net.

عن اتحاد أمان

اتحاد أمان هو منتدى مهني يجمع بين مؤسسات تأمين وإعادة تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). تأسس الاتحاد في 28 أكتوبر 2009 بعد اتفاق ثنائي بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (أيسك) للانضمام إلى الجهود الرامية إلى إنشاء اتحاد لشركات تأمين وإعادة تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء.

عن معهد ريسك م.د.م.س

معهد ريسك م.د.م.س هو شركة متخصصة في تطوير المواهب وتقديم حلول تعليمية في قطاعات التأمين وإدارة المخاطر والتمويل الشخصي. تأسس المعهد في عام 2015 ويقع في الإمارات العربية المتحدة، ويقدم ورش عمل حضورية، ودورات تعليمية مدمجة، وبرامج تعلم إلكترونية مفتوحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية. لمزيد من المعلومات حول معهد ريسك، يرجى زيارة www.riscinstitute.com.

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