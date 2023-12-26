أكثر من 10% من مشتري فندق رافلز الذي يحمل العلامة التجارية أو دبليو أو ريزيدنسز، وهو جزء من تطوير العقار التراثي المكتب الحربي القديم الذي كان مكانا لرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في الحرب العالمية الثانية، هم من دول مجلس التعاون الخليجي من منظور القيمة، بينما تتراوح المبيعات العالمية المستقبلية حاليا حوالي 50% وفقًا لمجموعة هندوجا.

وقال السيد سانجاي هندوجا رئيس مجلس أو دبليو أو، كما يرأس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للنفط: "إن حقيقة امتلاك عقار سكني في ذا أو دبليو أو يمثل فرصة نادرة لشراء قطعة من التاريخ، قد أثارت استجابة قوية من المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط".

وتمتد قيمة تطوير أو دبليو أو ريزيدنسز على مساحة تزيد عن 185,000 قدم مربع، باستثناء المرافق الخاصة التي تمتد على مساحة 30,000 قدم مربع، وتقدر المناطق العامة بما يزيد عن مليار جنيه إسترليني.

كما يحتوي أو دبليو أو على شقق سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، جميعها بأشكال فريدة ومختلفة للغاية تتراوح قيمتها بين 4000 جنيه إسترليني إلى 10000 جنيه إسترليني وأكثر لكل قدم مربع.

وقد وجد المشترون الخليجيون الأثرياء أيضًا أو دبليو أو ريزيدنسز تتناسب مع ذوقهم، حيث إنها تتفق مع تفضيلهم السائد للشقق الخدمية ذات العلامات التجارية والخصوصية، ويتوافق العقار مع جميع ما هو في قائمة رغباتهم، بالإضافة إلى موقعه المميز في وسط لندن مقابل 10 داونينغ ستريت.

وتستعد المجموعة أيضًا لحملة توعية كبيرة حول أو دبليو أو، وإمكاناتها كفئة أصول يمكن امتلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2024، مع جولات ترويجية في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية.

تقع وحدات أو دبليو أو ريزيدنسز بجوار فندق رافلز وتقدم 85 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم وشقق بنتهاوس فاخرة، وتحظى باهتمام كبير من المشترين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا والشرق الأوسط. وقال السيد سانجاي هندوجا: "لقد حطمنا الرقم القياسي في المبيعات في المملكة المتحدة، والآن ينصب تركيزنا أكثر على دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بشكل عام، حيث نواصل استقبال وفود رفيعة المستوى من المنطقة الراغبة في استكشاف ذو أو دبليو أو".

كما قال إن إحدى أغلى الشقق في ذا أو دبليو أو تم شراؤها من قبل مستثمر من الشرق الأوسط، لينضم بذلك إلى مشترين آخرين رفيعي المستوى من عالم وول ستريت وهوليوود والصين وسنغافورة وغيرها.

"يعتاد المشترون في دول مجلس التعاون الخليجي عادة على شراء العقارات عند تكون جاهزة مقارنة بنظرائهم الآسيويين الذين لديهم استعداد للاستحواذ على مشاريع قيد الإنشاء. ومع اكتمال أعمال البناء وافتتاح فندق رافلز، استقبلنا عددًا من زوار دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، الذين يرغبون في استكشاف العقار ولمسه والشعور بفخامته وتقدير تميزه المعماري، قبل أن يقرروا الشراء". قال تشارلي والش رئيس قسم المبيعات والتسويق في أو دبليو أو.

تم إغلاق أو دبليو أو أمام الجمهور وافتتحته لأول مرة بعد 120 عامًا في سبتمبر من هذا العام الأميرة آن - الأميرة الملكية، أخت الملك تشارلز الثاني.

"هذا مشروع فريد من نوعه ولن يكون هناك أي مشروع بهذا الحجم في وسط لندن. حيث يتمتع الجانب السكني بالخصوصية بشكل كبير ومنفصل عن الفندق في الجهة الأمامية. كما يأتي أيضًا مع نظام بيئي خاص من وسائل الراحة التي تلبي احتياجات السكان بالكامل بدءًا من المرافق الأساسية ومناطق تناول الطعام والصالات وصالة الألعاب الرياضية والسينما وما إلى ذلك. عادةً ما يرغب المستثمرون البارزون من دول مجلس التعاون الخليجي في الحصول على مستوى عالٍ من خدمات الضيافة والخصوصية، وهذا ما توفره أو دبليو أو ريزيدنسز". قال والش.

وكانت مجموعة هندوجا قد قامت بشراء العقار في عام 2015 من حكومة المملكة المتحدة واستغرقت مجموعة الأعمال العالمية 8 سنوات لترميمه. يضم أو دبليو أو أيضًا أول فندق رافلز في المملكة المتحدة. كما يمكن للمقيمين في ذا أو دبليو أو الاستفادة من خدمات ضيافة رافلز، بما في ذلك خدمات الكونسيرج المخصصة حيث يقع الفندق داخل المبنى. تم تصميم المساكن الأولى التي تحمل علامة رافلز التجارية في أوروبا من قبل استوديو التصميم البريطاني 1508 لندن. سوف يتشارك السكان التاريخ في ذا أو دبليو أو الذي كان في السابق القاعدة الإستراتيجية لوينستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، بينما في السنوات اللاحقة، عمل مؤلف جيمس بوند، إيان فليمنج، أيضًا في المجمع كضابط استخبارات بحرية.

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-انتهى-