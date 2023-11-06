يعدّ نقل المقر الرئيسي جزءًاً من رؤية الشركة لتصبح صندوقاً مؤثراً رائداً في قطاع الطاقة

ستركز الشركة على الاستثمار في إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة وخدمات أخرى لبناء مستقبل آمن ومستدام للقطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعتزم الشركة الكشف عن هويتها التجارية الجديدة خلال الأشهر القادمة

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، اليوم انتقالها إلى مقرها الرئيسي الجديد في مدينة الرياض.

ويأتي انتقال (ابيكورب) إلى العاصمة الرياض في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتصبح صندوقاً مؤثراً رائداً في قطاع الطاقة من أجل مستقبل آمن ومستدام للقطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي، وتمكين المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم العربي.

وبهذه المناسبة، قال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: "إننا سعداء بانتقالنا إلى مقرنا الرئيسي الجديد في العاصمة الرياض، أحد أهم المراكز المالية والتجارية وأسرعها نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسار رحلتنا نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار. ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا الحافلة الممتدة لما يقارب 50 عامًا من الثقة والخبرة والابتكار، لتحقيق لتحقيق رؤيتنا الطموحة المتمثلة بأن نصبح صندوقاً مؤثراً رائداً في قطاع الطاقة."

وأردف الرويغ: "انطلاقاً من استراتيجية أعمالنا الجديدة للسنوات الخمس التالية، ستشهد الفترة المقبلة تعزيز شراكاتنا ونطاق حلولنا المالية والاستثمارية المبتكرة والمؤثرة، والتي من شأنها فتح فرص نمو جديدة لدعم إزالة الكربون وتمكين مستقبل آمن وأكثر استدامة لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها."

من جانبه قال فهد الشهراني، رئيس الخدمات المشتركة في ابيكورب: "سيعزز انتقالنا إلى الرياض مكانتنا كشركة رائدة وشريك موثوق ومركز للمعرفة لقطاع الطاقة، كما سيعزز من إمكانية استقطاب المواهب عالية المستوى التي نأمل أن تنضم إلينا وتسهم في المرحلة التالية من مسيرة ابيكورب."

يذكر أن المقر الرئيسي الجديد يقع في مشروع "نورث يارد " المجاور لمشروع تطوير شمال الرياض، ويأتي عقب الموافقة على استراتيجية الأعمال الجديدة لابيكورب للأعوام 2023-2028، والتي تشمل كشف الشركة عن هويتها التجارية الجديدة في الأشهر المقبلة.

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب إلى تمكين مستقبل طاقة أمن ومستدام للمنطقة من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والاستشارات عالية المستوى على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة لشركائها المميزين في القطاعين العام والخاص في 25 دولة. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل المشاريع التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية نحو 17.5% من إجمالي محفظة الشركة التمويلية والبالغة قيمتها 4.3 مليار دولار. وتعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".