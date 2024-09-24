الشارقة: أبرمت جمعية الناشرين الإماراتيين مذكرة تفاهم مع شركة "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتزويد الناشرين الإماراتيين بحلول متطورة للدفع الرقمي؛ ما يسهم في تسهيل عملية بيع إصداراتهم وتخفيف النفقات المادية عليهم.

ستتيح هذه الاتفاقية للناشرين الاستفادة من أسعار خاصة على بطاقات الدفع المحلية والدولية، وكذلك على النسبة المئوية لعمليات البيع الإلكتروني، فضلاً عن تمكينهم من استلام المدفوعات بسلاسة وأمان عبر الاستفادة من حلول الدفع التي تقدمها "نتورك إنترناشيونال" في دولة الإمارات.

وأشار سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن هذه المبادرة تنسجم مع أهداف الجمعية المتمثلة في تطوير قطاع النشر في دولة الإمارات، ودعم الناشرين الأعضاء بالجمعية عبر تقديم كافة التسهيلات والحلول الفعّالة التي من شأنها معالجة أي تحديات تواجههم، ومساعدتهم في ممارسة أعمالهم على أكمل وجه وبما يواكب أحدث تطورات العصر، وصولاً إلى تعزيز القدرات التنافسية لقطاع النشر المحلي، واستدامة ازدهاره ونموّه.

وأكد أن الشراكة مع "نتورك إنترناشيونال" تمثّل جزءاً من جهود الجمعية لتعزيز توظيف الابتكار في مختلف العمليات الخاصة بصناعة النشر، بما فيها دمج ابتكارات الدفع الرقمي لزيادة الأمن والكفاءة في المدفوعات، وتحسين تجربة بيع الكتب.

ومن جهته أفاد جمال النساي، مدير عام خدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا التعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، ذلك أن تنفيذ مجموعة من حلول الدفع المتنوعة والمتقدمة رقماً سيعيد صياغة مفهوم العمليات عبر قطاع النشر في الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف: "تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة في مجال المدفوعات. كما نتطلع إلى دعم الجمعية من خلال حلول الدفع العالمية التي نقدمها."

عن جمعية الناشرين الإماراتيين:

جمعية الناشرين الإماراتيين هي منظمة ذات نفع عام تأسست عام 2009 بمبادرة رائدة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، التي تتولّى اليوم دور الرئيسة الفخرية للجمعية. تتمثل المهمة الأساسية لجمعية الناشرين الإماراتيين في تعزيز نمو وتطور صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهمت بفاعلية فيدعم وتمثيل الناشرين الإماراتيين، بالإضافة إلى ترويج الملكية الفكرية والانتاجات الأدبية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي

نبذة عن "نتورك إنترناشيونال":

تعد "نتورك إنترناشيونال ذ.م.م." أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم "نتورك إنترناشيونال" فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 250 مؤسسة مالية وأكثر من 130.000 تاجر.

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