تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.5 مليار دولار أمريكي

يسهم المشروع في تفادي إطلاق نحو 350 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً

من المتوقع أن تبدأ "أمالا" التي تطورها شركة "البحر الأحمر الدولية" باستقبال ضيوفها في عام 2025

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن ائتلاف شركات تقوده مجموعة "إي دي إف" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ويضم شركتي "إيست ويست باور" (إي دبليو بي) الكورية و"سويز"، اليوم عن استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع تطوير بنية تحتية متعددة المرافق في وجهة "أمالا" السياحية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي. وتعتبر "أمالا" وجهة جديدة تطورها شركة "البحر الأحمر الدولية" على شاطئ البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية وتركز على الاستشفاء وتوفير تجربة عيش حياة صحية، ومن المتوقع أن تبدأ باستقبال ضيوفها في عام 2025.

وحظيت صفقة الإغلاق المالي بدعم مؤسسات مالية محلية وعالمية شملت، بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء. وتعكس هذه الخطوة التزام الائتلاف بدعم تحقيق التطلعات الخاصة بمشروع "أمالا" والتي تتمحور حول إنشاء وجهة فاخرة مستدامة تحتفي بتراث المنطقة وثقافتها.

ويأتي استكمال هذه الصفقة بعد توقيع الائتلاف على اتفاقية مع شركة "البحر الأحمر الدولية" في عام 2023 وحصوله بموجبها على امتياز لمدة 25 سنة لتطوير البنية التحتية متعددة المرافق في وجهة "أمالا"، مع إمكانية تمديد العقد، ليشمل تمويل وهندسة وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية منشأة البنية التحتية متعددة المرافق لتقديم الخدمات اللازمة لوجهة "أمالا" السياحية.

وتتكون المنشأة الجديدة من نظام محسّن للطاقة المتجددة مستقل بشكلٍ تام عن شبكة الكهرباء الوطنية، ومحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط لتوفير الكهرباء، ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 700 ميجاواط في الساعة، وخطوط للنقل والتوزيع، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر من مياه الشرب يومياً، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتوفير الأحمال الأساسية المطلوبة على مدار الساعة.

وسيسهم هذا المشروع المبتكر في تفادي إطلاق نحو 350 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مقارنة مع غيره من مشروعات البنية التحتية المماثلة، وسيكون مشروعاً رائداً من حيث توفير بنية تحتية متطورة، ويمهد الطريق نحو عصر جديد من السياحة الفاخرة القائمة على الاستدامة.

وفي هذه المناسبة، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "يُظهر هذا المشروع القدرة على تطوير وجهات سياحية واسعة النطاق تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع توفير تجارب فاخرة للزوار وتحقيق عوائد مالية ممتازة للشركاء. ويعكس تعاوننا مع ائتلاف شركات "إي دي إف" و"مصدر" و"إي دبليو بي" و"سويز" بأننا نسير وفق المخطط لجعل "أمالا" ثاني وجهة نطورها تعمل بطاقة الشمس ليلاً ونهاراً".

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مصدر": "نفخر في "مصدر" كشركة رائدة عالمياً في تطوير حلول الطاقة النظيفة، بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الفريد والمتكامل لتطوير بنية تحتية متعددة المرافق في الوجهة السياحية الفاخرة أمالا، وذلك بالشراكة مع مجموعة "إي دي إف" و"إيست ويست باور" و"سويز"، وبدعم من الجهات الممولة للمشروع والمتمثلة في بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء. ونتطلع إلى الجمع بين خبراتنا المشتركة لإنجاز هذا المشروع المبتكر، والذي يشتمل على حلول للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة تحلية المياه، بهدف توفير طاقة نظيفة مستدامة تسهم في تحقيق تطلعات أمالا، والمساهمة في دعم أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة كوجهة سياحية فاخرة مستدامة في المنطقة".

من جانبها، قالت بياتريس بوفون، نائب رئيس مجموعة إي دي إف، ورئيس قسم المشاريع الدولية ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف رينوبلز: "يعد استكمال الإغلاق المالي لمشروعنا في وجهة أمالا إنجازاً مهماً تم تحقيقه بدعم من شركة "البحر الأحمر الدولية" وبفضل تضافر جهودنا وجهود شركائنا. وإننا فخورون بمشاركة خبراتنا الفنية والتزامنا الراسخ بالمعايير البيئية والمجتمعية لدعم هذا المشروع واسع النطاق خارج الشبكة والذي سيزود 65 ألف شخص بكهرباء خالية من الكربون، بالإضافة إلى توفير المياه على مدار الساعة. ويضع هذا المشروع الذي يضم حلولاً للطاقة المتجددة ونقل الكهرباء وبطاريات تخزين الطاقة ومحطة لتحلية المياه، معياراً جديداً لأعمال مجموعة "إي دي إف"، ونتطلع إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق جغرافية أخرى".

من جهته، قال كيم يونج مون، الرئيس التنفيذي لشركة "إيست ويست باور": "يسعدنا الإعلان عن استكمال الإغلاق المالي لمشروعنا للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة مهمة تعزز التزامنا ببناء مستقبل مستدام. حيث سيسهم هذا المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي. وينسجم هذا المشروع مع جهودنا الرامية إلى دعم التحول العالمي في مجال الطاقة، كونه يعتبر نموذجاً لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة ومساهماً في تحقيق أهدافنا الطموحة".

من جانبه، قال بيير بولياك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع المياه، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سويز: "يسعدنا المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم في دعم جهود التنمية في المملكة العربية السعودية. وستشارك "سويز" في الأعمال الإنشائية التي تشمل جميع معدات مرافق المياه. كما ستعمل المجموعة خلال 25 عاماً على تشغيل محطة تحلية المياه الحديثة لتوفير مياه الشرب لوجهة "أمالا"، بالإضافة إلى شبكات المياه. وسوف توفّر سويز أيضاً خدمات تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات المعالجة المتطورة، بهدف إنتاج مياه عالية الجودة لأغراض الري، وهو ما يعكس التزام سويز بتوفير المياه بالاعتماد على حلول مبتكرة تتسم بالمرونة".

ولن تقتصر أهداف مشروع "أمالا" على تحقيق الاستدامة فحسب، بل ستمتد إلى إحداث تأثير بيئي إيجابي ملموس. وبحلول عام 2040، تخطط أمالا لتحقيق زيادة بنسبة 30% في الحفاظ على النظم البيئية المحلية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الموائل الطبيعية المتنوعة مثل أشجار القرم والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية والنباتات البرية وتعزيز التنوع البيولوجي بالتوازي مع المساهمة في عزل الكربون.

من المقرر أن تفتح "أمالا" أبوابها للزوار في عام 2025 عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. وبمجرد استكمال المشروع، ستضم أمالا أكثر من 4,000 غرفة فندقية موزّعة على 30 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية تشمل فللاً ومنازلًا وشققًا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مجتمع عصري نابض بالحياة يضم أكثر من 15,000 مقيم وموظف، مما يُسهم في توفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.

نبذة عن مصدر

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

عن البحر الأحمر الدولية

البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وهي مطور عقاري متكامل رأسيًا وتتمتع بمحفظة مشاريع متنوعة تشمل السياحة والسكن والتجارب الفريدة والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. ويشمل ذلك الوجهات السياحية الفاخرة والمتجددة، وجهة البحر الأحمر، والتي بدأت باستقبال ضيوفها في عام 2023، ووجهة أمالا، التي لاتزال على المسار الصحيح لاستقبال أوائل زوارها في عام 2025. سيتم افتتاح وجهة ثالثة، وهي "منتجع ثول الخاص" هذا العام، بالإضافة إلى إسناد أعمال تجديد "مطار الوجه" التي تركز على تجديد الصالة الحالية وتحسين البنية التحتية القائمة، حيث تقوم "البحر الأحمر الدولية" بإنشاء صالة دولية جديدة. تعتبر "البحر الأحمر الدولية" حجر الأساس في طموح المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها. تسعى البحر الأحمر الدولية، عبر محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة لها، لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يُظهر كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن ترتقي بالمجتمعات، وتدفع عجلة الاقتصاد، وتعزز البيئة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحًا في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكارًا لتقديم المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.

حول مجموعة EDF

تعد مجموعة EDF لاعبًا رئيسيًا في انتقال الطاقة، باعتبارها مشغل طاقة متكامل يعمل في جميع جوانب مجالات الطاقة: توليد الطاقة وتوزيعها وتداولها وفي مبيعات وخدمات الطاقة. تعد المجموعة رائدة عالميًا في مجال الطاقة منخفضة الكربون، ذو إنتاج منخفض الكربون 434 تيراواط في الساعة، وهو مزيج توليد متنوع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية والمتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). كما أنها تستثمر في التقنيات الجديدة لدعم تحول الطاقة. هدف EDF هو بناء مستقبل طاقة خال من الكربون من خلال الكهرباء والحلول والخدمات المبتكرة، للمساعدة في إنقاذ الكوكب وتوجيه الرفاهية والتنمية الاقتصادية. تقوم المجموعة بتزويد الطاقة والخدمات لحوالي 40.9 مليون عميل (1) وحققت مبيعات موحدة بقيمة 139.7 مليار يورو في عام 2023.

(1) يتم حساب العملاء لكل موقع تسليم. قد يكون لدى العميل نقطتي تسليم.

نبذة عن " شركة إي دبليو بي"

باعتبارها شركة حكومية رائدة في مجال الطاقة، تعمل "إي دبليو بي" على توسيع نطاق أنشطتها العالمية بوتيرة متسارعة. تملك "إي دبليو بي" محطات طاقة مختلفة في جمهورية كوريا بقدرة إجمالية تصل إلى 9.6 جيجاواط، حيث تسجل الشركة نمواً بارزاً لتصبح من أبرز الشركات العاملة في سوق الطاقة العالمية. وبفضل مركزها المالي القوي وخبرتها الواسعة في مشاريع الطاقة الحرارية والمتجددة، استطاعت "إي دبليو بي" المشاركة في العديد من المشاريع الدولية في أكثر من عشر دول. وتحقق شركة "إي دبليو بي" خطوات مهمة لكي تصبح رائدة عالمية في قطاع الطاقة من خلال التركيز على الطاقة المتجددة. تمتلك الشركة وتتولى إدارة مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى ما يقرب من 1500 ميجاواط، وتشمل محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخلايا وقود الهيدروجين والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي. وتعمل شركة إي دبليو بي على تعزيز موثوقية وكفاءة أصول مشاريعها للطاقة المتجددة عبر دمج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.

نبذة عن شركة "سويز"

في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، تقدم سويز خدمات أساسية تحمي وتحسن جودة حياتنا منذ أكثر من 160 عاماً. توفر سويز لعملائها حلولاً مبتكرة ومرنة لخدمات المياه والنفايات. من خلال 40,000 موظف في 40 دولة، تعمل المجموعة مع العملاء لخلق قيمة على مدار دورة الحياة الكاملة لأصولهم وخدماتهم، ولتحقيق تحولهم المنخفض الكربون. في عام 2023، وفرت سويز مياه الشرب ل 57 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 36 مليون شخص. أنتجت المجموعة 7.7 تيراواط ساعة من الطاقة من النفايات ومياه الصرف الصحي. في عام 2023، حققت سويز إيرادات بلغت 8.9 مليار يورو. للمزيد من المعلومات: www.suez.com / X @suez / LinkedIn @SUEZ.

الاتصال الإعلامي بـ "سويز": البريد الإلكتروني: suez.media@suez.com

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