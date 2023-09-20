"المتحدة للطباعة والنشر" هي شركة رائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية وخدمات التوصيل للعميل النهائي والتعبئة والتغليف وتتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها.

تشير الصفقة إلى أن القيمة المؤسسية لشركة "المتحدة للطباعة والنشر " قبل التمويل تبلغ نحو 600 مليون درهم إماراتي

تسعى شركة إي دي سي إلى تأمين الأموال عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة بهدف جمع ما يصل إلى 734 مليون درهم إماراتي

عند اكتمال الصفقة، سيتوفر للشركة مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة، لتسريع نمو "المتحدة للطباعة والنشر" في قطاعات الطباعة الأمنية والتعبئة والتغليف.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع (“ADC”)- وهي أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة - اليوم، عن إبرامها اتفاقية مع شركة “القابضة” (ADQ) للاستحواذ على شركة "المتحدة للطباعة والنشر" ذات الملكية الفردية المحدودة ("UPP" أو "الشركة") والتي يقع مقرها في إمارة أبوظبي. تم تأسيس ADC في أبريل 2022 بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ)، وشركة شيميرا للاستثمار، كشركة استحواذ ذات غرض خاص, وذلك بهدف التعرف على شركة قابلة للتوسع وذات نمو عال و قيمة سوقية جاذبة. بعد إتمام عملية الاندماج بين أعمال الشركتين، ستصبح شركة "المتحدة للطباعة والنشر" شركةً مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستكون هذه الخطوة بمثابة منعطف هام باعتبارها أول عملية اندماج ناجحة في المنطقة من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص.

وفي مقابل مساهمة شركة UPP في ADC ، ستقوم شركة “القابضة” ADQ بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة "أ" في شركة ADC بسعر إصدار قدره 10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني ضمناً قيمة حقوق ملكية لشركة UPP تبلغ 623 مليون درهم إماراتي. وبعد الاندماج، ستظل شركة “القابضة" ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة.

بالتزامن مع هذا الاندماج، تعتزم شركة “القابضة” (ADQ) جمع تمويل بقيمة تصل إلى 734 مليون درهم إماراتي من خلال استثمارات خاصة في الأسهم العامة لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP. وستصدر ADC ما يصل إلى 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) وبسعر 10 درهم إماراتي للسهم وذلك بما يتعلق بالتمويل عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وتركز UPP في أعمالها على قطاعات ذات أسواق نهائية كبيرة، وتعتزم توسيع حضورها دولياً ومحلياً من خلال النمو العضوي وغير العضوي على حد سواء.

لدى الشركة خطط توسع طموحة في القطاعات التي تحظى بحضور قوي فيها، بما في ذلك قطاع الطباعة الأمنية والتعبئة والتغليف، حيث يُتوقع أن يشهد كلا القطاعين نموًا كبيراً. ففي مجال الطباعة الأمنية، تستفيد الشركة من تقنيات أمن البيانات من الجيل القادم لتقدم منتجات متميزة، حيث تحتل في الوقت الحالي موقعًا رائدًا على مستوى المنطقة في مجال الطباعة الأمنية للهويات. ومن المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من نمو جذاب في إطار الاستجابة للبروتوكولات الأمنية المشددة، حيث تعتمد الجهات الحكومية، والشركات والمؤسسات المالية عناصر أمنية متخصصة كبطاقات الهوية وبطاقات الدفع الآمنة للمصادقة على المستخدمين. ونظراً إلى السجل الحافل الذي تمتلكه "المتحدة للطباعة والنشر" في مجال خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم الصارمة فيما يخص الطباعة الأمنية للهويات، فإنها تتمتع بالكفاءة والقدرة المثاليتين للتوسع نحو أسواق أخرى خارج الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى حالياً لدخول العديد من هذه الأسواق فعلياً.

بالإضافة إلى تواجدها البارز في مجال الطباعة الأمنية، دخلت شركة UPP مؤخرًا قطاع التعبئة والتغليف، حيث تمتلك الشركة القدرة على استثمار علامتها التجارية و مجموعة العملاء الحالية وسمعتها للاستحواذ على حصة سوقية وتعزيز النمو على المدى الطويل. ويتم ذلك من خلال تلبية الاحتياجات المتطورة للتعبئة والتغليف في المنطقة، والمدعومة بنمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الحاجة إلى خدمات التعبئة والتغليف المستدامة، بالإضافة إلى ظهور متطلبات التعبئة والتغليف الذكي.

وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى "المتحدة للطباعة والنشر" مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة، مما سيتيح لها استثمار فرص النمو العضوي وغير العضوي وتسريع النمو في مجالات عملها الرئيسية وزيادة حصتها السوقية، مستفيدة أيضاً من علامتها التجارية القوية، ومجموعة عملائها المتميزة، ومنظومة عملها المتينة.

وتعليقًا على صفقة الاستحواذ، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ADC، السيّد سيف فكري، قائلًا: " تمثل هذه الصفقة إنجازًا ملحوظًا لشركة ADC باعتبارها أول عملية اندماج لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة وتؤكد من جديد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره السوق المالي الأكثر ديناميكية في المنطقة. ونحن على ثقة بأن شركة المتحدة للطباعة والنشر تمثل منصة جاذبة ذات إيرادات قوية ومستقرة من خلال تعاقداتها طويلة الأمد وعلاقاتها الراسخة مع عملاء بارزين مثل العديد من المؤسسات الحكومية الإماراتية. كما توفر شفافية وقوة إيرادات شركة المتحدة للطباعة والنشر أساسًا قويًا للنمو المستقبلي، والذي يمكن تسريعه من خلال الأموال التي سيتم جمعها من الأموال عبر الاستثمارات الخاصة. "

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة UPP، السيد علي النعيمي:" إن هذا الإنجاز المحوري في رحلتنا يمهد الطريق للتوسع المستمر. فمنذ تأسيس الشركة في عام 2006، استطعنا أن نتطور لنحقق نموًا عاليًا ونصبح جهة رائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع محفظة من أهم العملاء والعقود طويلة الأجل. تظل ثقتنا في إمكانيات النمو لعروض الطباعة الأمنية ثابتة وسيتم دعمها بشكل أكبر من خلال تدفقات الإيرادات الإضافية, عبر التغليف والتوزيع المستدامين. ومع إتمام هذه الصفقة، ستتمكن شركة UPP من تسريع تنفيذ استراتيجياتها للنمو العضوي وغير العضوي بشكل كبير. ويجدر بالذكر أن UPP تمتلك مجموعة كبيرة من فرص الاندماج والاستحواذ القيّمة عبر قطاعات متنوعة تشمل التعبئة والتغليف."

يعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) أول سوق في المنطقة عمل على تقديم قواعد إدراج شاملة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات. عززت هذه المبادرة مكانة إمارة أبو ظبي كوجهة مالية رئيسية للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

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نبذة عن ADC

تعد شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع ، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص يتم إدراجها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرتكز هدفها الأساسي على رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها. حيث ستقوم ADC باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

نبذة عن شركة "المتحدة للطباعة والنشر"

تأسس ت شركة "المتحدة للطباعة والنشر" UPP عام 2006 في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعدّ UPP شركة رائدة تعمل في ثلاث قطاعات رئيسية: الطباعة الأمنية والطباعة التجارية التقليدية، التوزيع, والتعبئة والتغليف. تتمتع "المتحدة للطباعة والنشر" بسجل حافل في استخدام أفضل التقنيات في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء. وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بتوسيع خدماتها وقدراتها في مجالات الطباعة الآمنة والتعبئة والتغليف، مما يعزز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.