أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع ("ADC")، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ) و"شيميرا للاستثمار"، اليوم عن موافقة جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2023 على الاندماج مع شركة "المتحدة للطباعة والنشر" ذات الملكية الفردية المحدودة ("UPP")، وكذلك على صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة التي تم الإعلان عنها سابقاً في 19 سبتمبر.

ووافق مساهمو إي دي سي كوربوريشن في اجتماع الجمعية العمومية على إصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 درهم إماراتي للسهم الواحد لشركة "القابضة" ADQ مقابل قيام "القابضة" بتحويل جميع أسهم رأس المال المصدر لشركة UPP إلى إي دي سي كوربوريشن. وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر قدره 10.00 درهم للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها 2.50 درهم للسهم الواحد، وسيتم سدادها بالكامل. وكان قد تم الانتهاء من بناء سجل أوامر الاكتتاب للاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة في 3 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقوم شركة إي دي سي كوربوريشن بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 درهم إماراتي للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وسيتوفر لدى "المتحدة للطباعة والنشر" مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. وسيتم استخدام هذه الإيرادات لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ADC

تعد شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص يتم إدراجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة "المتحدة للطباعة والنشر"

تأسست شركة "المتحدة للطباعة والنشر" UPP عام 2006 في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد UPP شركة رائدة تعمل في ثلاث قطاعات رئيسية : الطباعة الأمنية والطباعة التجارية ، التوزيع, والتعبئة والتغليف. تتمتع "المتحدة للطباعة والنشر" بسجل حافل في استخدام أفضل التقنيات في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء .وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بتوسيع خدماتها وقدراتها في مجالات الطباعة الآمنة والتعبئة والتغليف، مما يعزز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.