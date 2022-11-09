ستقود جوينت، الرائدة في مجال التحول الرقمي، من خلال منصبها الجديد الإستراتيجية الرقمية لـ "إي دي إس إس" وستتولى مهمة تطبيق تقنيات الجيل القادم في الشركة

ارتفعت نسبة الإناث في فريق الإدارة التنفيذية للشركة مع تعيين جوينت إلى 36%، متفوقة على متوسط نسبة القطاع البالغة 24%

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "إي دي إس إس"، شركة الخدمات المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي ولندن مقراً لها، عن تعيين هولي جوينت رئيساً تنفيذياً للعمليات العالمية. وستعمل جوينت في منصبها الجديد على دعم إستراتيجية النمو الطموحة للشركة، وتسخير خبراتها في مجال التحول الرقمي بهدف تعزيز منصة الشركة بمنتجات وخدمات أكثر تخصصاً تلبي متطلبات العملاء ومطوحاتهم.

وبهدف توسيع قاعدة عملائها من المؤسسات والأفراد في كل من المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ستتضمن إستراتيجية نمو الشركة اعتماد أحدث التقنيات لتقديم أفضل المنتجات والخدمات الرائدة في القطاع لعملائها. وستتولى جوينت في منصبها الجديد مسؤولية قيادة تطوير هذه الاستراتيجية وتنفيذها، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، بما يسمح للشركة تقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها الواسعة.

تمتلك جوينت خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الإدارة التنفيذية، وركّزت خلال مسيرتها المهنية على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات الشركات والتحول الرقمي التي تحقق نمواً مستداماً. وقبل انضمامها إلى "إي دي إس إس"، تولت جوينت قيادة التحول الرقمي على مستوى بنك أبوظبي التجاري، ووضع الإستراتيجية الرقمية لتعزيز تجربة العملاء وتعزيز الأداء التشغيلي ومعايير الحوكمة في المجموعة. وقبل ذلك، شغلت جوينت منصب الرئيس التنفيذي للتحول في فرح إكسبيرينسز، وهي شركة تابعة لشركة ميرال لإدارة الأصول. كما تمتلك جوينت خبرة في مجال ريادة الأعمال من خلال تجربتها مع الشركات الناشئة، حيث عملت في بداية حياتها المهنية في مركز ابتكار التجارة الإلكترونية التابع لشركة أكسينتور، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجاري وإدارته مع رائد الأعمال البريطاني بيتر جونز.

وتعليقاً على ذلك، قال محمود إبراهيم المحمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة "إي دي إس إس": يُعد اعتماد أحدث التقنيات وتسريع وتيرة استخدامها أمراً ضرورياً بالنسبة لـ ’إي دي إس إس‘، التي سرعان ما أصبحت شركة الوساطة المالية الرائدة في القطاع التي تقدّم أفضل الخدمات المنتجات للعملاء. ستُضفي جوينت بخبرتها الكبيرة في قيادة الشركات من خلال التحول الرقمي المزيد من القيمة إلى خدمات الشركة، وستساعد في تسريع وتيرة تقدم الشركة، بما يسمح لنا الاستفادة من الفرص المتاحة بالكامل".

وبالحديث عن أولوياتها في منصبها الجديد، قالت هولي جوينت، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إي دي إس إس": "سيوفر لنا استخدام تقنيات الجيل التالي لتعزيز عملياتنا الداخلية، وإعادة تقديم منتجاتنا وخدماتنا للعملاء بحلة جديدة، فرصة كبيرة لإضافة المزيد من الزخم إلى إستراتيجية النمو الأوسع نطاقاً. أنا متحمسة للغاية للانضمام إلى "إي دي إس إس" خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة وأتطلع إلى العمل مع فريق متميز من أصحاب الكفاءات".

ومع انضمام جوينت إلى "إي دي إس إس"، ارتفعت نسبة الإناث في فريق الإدارة التنفيذية بالشركة إلى 36%، متفوقة على متوسط نسبة القطاع التي تبلغ 24%، وفقًا لتقرير شركة "ديلويت". وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمبادرات المختلفة التي تقودها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعطت "إي دي إس إس" الأولوية لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مجال الخدمات المالية، وتعكف على تعزيز بيئة عمل شاملة ومتنوعة عبر مكاتبها في لندن وأبوظبي.

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