أليسون ستدعم استراتيجية النمو التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "إي دي إس إس"، شركة الخدمات المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي ولندن مقراً لها، تعيين أليسون هيغينز في منصب المدير التنفيذي للتداول، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم استراتيجية الشركة الجديدة الهادفة إلى توسيع قاعدة عملائها وزيادة دخلها وإيراداتها من التداول من خلال طرح منتجات وخدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء.

وتُعد السيّدة هيغينز، الخبيرة المخضرمة في الخدمات المالية، إضافةً قويةً إلى فريق عمل شركة "إي دي إس إس" بفضل ما تمتلكه من خبرات طويلة ومعرفة واسعة تمتد لأكثر من 18 عاماً في قطاع التداول. وكانت هيغينز تعمل مؤخراً في منصب العضو المنتدب والرئيس العالمي لقسم تداول العملات الأجنبية في بنك أبوظبي الأول، حيث نجحت في زيادة دخل البنك من التداول بواقع ثلاثة أضعاف في غضون ثلاث سنوات. وقبيل ذلك، شغلت أليسون كذلك عدداً من المناصب المرموقة في الأسواق العالمية، وتحديداً لدى "يو بي إس" و"سكوتيا كابيتال" في لندن ونيويورك وسنغافورة. وتحمل أليسون درجة البكالوريوس في اقتصاد الصناعات من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة.

وبجانب دورها كمدير تنفيذي للتداول، ستنضم أليسون إلى اللجنة التنفيذية لدى الشركة، مما يؤكد التزام "إي دي إس إس" بتعزيز مكانتها في طليعة الشركات الملتزمة بتحقيق التنوّع والشمول في قطاع الخدمات المالية، حيث تستحوذ الكوادر النسائية على أكثر من 40% في فريقي القيادة العليا، وذلك عقب تعيين أليسون.

وفي هذه المناسبة، قالت أليسون هيغينز، المدير التنفيذي للتداول لدى "إي دي إس إس": "أنا فخورة بالانضمام إلى فريق عمل ’إي دي إس إس’ في هذه اللحظة الحاسمة من مسيرة نموّها، وإنني أتتطلع إلى العمل والتعاون عن كثب مع زملائي الجدد لتطوير استراتيجية جديدة تدعم نموّها على الأجل الطويل. وتماشياً مع الاستراتيجية المستقبلية التي تنتهجها الشركة، فإنني سأضطلع بدور رئيسي في توسيع نطاق محفظة أصولها وتعزيز حضورها في السوق من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء والبناء على نجاحاتها السابقة".

ومن جانبه، قال محمود إبراهيم المحمود، الرئيسي التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لدى "إي دي إس إس": "نحن واثقون بالقيمة الكبيرة التي ستضيفها أليسون إلى الشركة، بفضل ما تمتلكه من سجلٍ حافلٍ بالإنجازات والنجاحات الباعثة على الفخر خلال فترة عملها لدى مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الرائدة عالمياً. وستضطلع أليسون بدور محوري في تطوير وتنفيذ استراتيجية النمو الجديدة للشركة، التي نطمح من خلالها إلى زيادة حصتنا في سوق الأفراد والمؤسسات والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية العصرية. وإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا واحدةً من كبرى الشركات البارزة في مجال وساطة الأوراق المالية، بدعم فريق إدارتنا القوي الذي تم تعيين كوادره المتميزة خلال العام الماضي. وإنني أتطلع للعمل عن كثب مع أليسون لاقتناص أفضل فرص النمو في الأسواق المستهدفة".

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