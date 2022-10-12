ميناء خليفة بن سلمان، الحد، مملكة البحرين: أطلقت إي بي إم تيرمينالز البحرين مشروعًا استراتيجيًا بالتعاون مع بوليتكنك البحرين، مما يتيح للطلاب فرصة اكتساب الخبرة العملية في مجال الصحة والسلامة في الميناء.

ويضمن هذا المشروع منح الطلاب الفرصة لاكتساب الخبرة في إدارة المشاريع بالتدريب المباشر والإشراف من قبل المتخصصين في مجال الصحة والسلامة، وذلك من أجل تطوير حلول فعالة لها قابلية التطبيق على مستوى العالم. سيشارك الطلاب البالغ عددهم 23 طالبًا في ثلاثة مسارات عمل: معدات الحماية الشخصية (PPE)، وتعريف تطبيقات الصحة والسلامة ، والتعامل مع البضائع العامة.

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نبذة عن إي بي إم تيرمينالز

تدير إي بي إم تيرمينالز إحدى شبكات الموانئ الأكثر شمولًا في العالم. نحن في موقف فريد يسمح بمساعدة عملاء خطوط الشحن البري والبحري على تنمية أعمالهم، وتحقيق كفاءة ومرونة واعتمادية أفضل لسلسلة التوريد.

ويركز فريقنا المكون من 22000 متخصص في المجال اللوجستي على تقديم التميز التشغيلي، والحلول التي تطلبها الشركات التجارية للوصول إلى إمكاناتها. وتدير إي بي إم تيرمينالز 75 محطة فرعية في شبكتنا العالمية حصريًا بنفسها أو بالتعاون مع شريك عمليات آخر حيث تلبي طلب حوالي 250 مركبة بحرية في اليوم وبمجموع 12.8 مليون وحدة سنوياً.

وتعد إي بي إم تيرمينالز جزءًا من إي بي مولر- ميرسك.

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