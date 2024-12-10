أبوظبي: مددت "إي بي آي"، رائدة الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات التابعة لمجموعة "ايدج"، عقدها مع "إيرباص أتلانتيك"، الشركة الرائدة عالميًا في هياكل الطائرات، وهي ركيزة أساسية لشركة إيرباص. ويغطي تمديد العقد، الذي يستمر الآن حتى عام 2031، تصنيع هياكل الطائرات المهمة للطيران من الفئة 1 لبرامج طائرات من طراز إيه 320 وإيه 330.

ويشمل التعاون تطبيق التقنيات الحديثة لشركة "إي بي آي" باستخدام الآلات ذات التحكم العددي بالحاسوب بطول أقصاه 7 أمتار، فضلاً عن العمليات الخاصة وإجراءات الطلاء داخل منشأة "إي بي آي" المعتمدة الآلية بالكامل. وسيتم تنفيذ عمليات التفتيش أثناء العملية وفي المرحلة النهائية لضمان استقرار التصنيع، باستخدام تقنيات "إي بي آي" المتقدمة، مثل آلة قياس الإحداثيات بطول 7 أمتار، وهو نظام قياس متطور ودقيق. وتتضمن حزمة العمل مكونات هياكل الطائرات المهمة للطيران، مثل إطارات جسم الطائرة وعوارض الأرضية على الطائرات ذات الممر الواحد من طراز (A320 وA321) والطائرات طويلة المدى من طراز (A330 وA340).

وفي تعليقه على التوقيع، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: "لا ريب إن تمديد هذا العقد يسلط الضوء على خبرتنا المثبتة ويُؤكد ثقة شركائنا بإمكانياتنا وقدراتنا لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. كما يدعم الاتفاق الأهداف المشتركة لكل من شركتي "إي بي آي" و"إيرباص أتلانتيك". كما يعزز صناعة الطيران في دولة الإمارات، ويساعد في تبادل القيمة، ويدعم قدرات التصنيع المحلية من خلال شير تعيين D2P إلى حالة المورد المفضل في سلسلة القيمة لشركة Airbus.مبادرة ’اصنع في الإمارات‘. وعلى مدى السنوات السبع المقبلة، ستلعب "إي بي آي" دوراً محورياً في جهود إيرباص لزيادة الإنتاج، وخاصة في ما يتعلق ببرنامج الطائرات ذات الممر الواحد. وسنقدم الدعم الشامل لضمان تلبية أهداف إيرباص أتلانتيك ومتطلباتها الصارمة، ومنها مستويات المهارة والتكنولوجيا والأنظمة والشهادات والاعتمادات".

وجرى توقيع العقد في 4 ديسمبر خلال حفل أقيم في فعالية إيرباص D2P في تولوز، فرنسا. كما يشار أن تعيين D2P المورد المفضل لشركة لإيرباص يتعلق بإدارة سلسلة القيمة .

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن EPI

تُصنع EPI مكونات هندسية معقدة عالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز وتعتبر الشركة العمود الفقري الهندسي لصناعة الطيران والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وداعم حيوي لقطاع النفط والغاز مكرسة لبناء بنية تحتية تصنيعية دقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولخدمة العملاء الإقليميين والعالميين الرائدين في الأسواق - بما في ذلك بعض أهم مصنعي الطيران والدفاع في العالم، مثل شركتي إيرباص وبوينغ . كما تلتزم EPI بتسخير التقنيات والآلات المتقدمة، بما في ذلك التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) لتقديم حلول هندسية متطورة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى بزيارة epiuae.ae.

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