أبوظبي، الإمارات : أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة شركة "هيلمريتش آند باين"، بالكامل في «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجّل، وقد بلغت قيمة الصفقة حوالي 197 مليون دولار أمريكي.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك لهذه الصفقة، لتسهيل تخارج "هيلمريتش آند باين" من «أدنوك للحفر»، عبر بيع الحصة التي استحوذت عليها كأحد المستثمرين الرئيسيين في عملية الطرح الأولي العام لشركة «أدنوك للحفر».

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة لصالح شركة "هيلمريتش آند باين"، وذلك بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. وأشار خالبي إلى أن هذه الصفقة نجحت في جذب أنظار مجموعة واسعة من أبرز المستثمرين وهو ما يعكس ثقتهم في مقومات النمو الهائلة التي تنفرد بها شركة أدنوك للحفر. وأضاف خالبي أن الخبرات المتضافرة التي تتميز بها شركة إي اف چي هيرميس في إتمام الصفقات من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجل ساهمت في تعزيز قدرة المستثمرين على تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بكفاءة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها أسواق المنطقة. واختتم خالبي أن هذه الصفقة تعكس الدراية والقدرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة فضلًا عن تواجدها القوي في أسواق الأسهم بالمنطقة.

وتعد تلك الصفقة هي الخامسة من نوعها التي تقوم الشركة بإتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والثالثة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2024، بما في ذلك الدور التي قامت به إي اف چي هيرميس في عملية اكتتاب شركة "ألف للتعليم القابضة". كما تعد أيضًا هذه الصفقة ثاني عملية سجل اكتتاب معجّل تقوم إي اف چي هيرميس بتنفيذها لشركة «أدنوك للحفر».

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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