وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

الرياض، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية»، الرائدة في تقديم الخدمات الصحية، بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «الموسى الصحية» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 9,303,580 سهم عادي جديد (بما يشكل 12,93%) و3,987,494 سهم عادي حالي وذلك بقيمة 127 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5.6مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي).

وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "ALMOOSA".

وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي، وهى من أبرز الإنجازات بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على هذه الصفقة يعكس ثقتهم في المقومات الواعدة التي يحظى بها السوق السعودي، ويرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال في المنطقة. كما أشار الطاسان إلى أن الشركة ستواصل الالتزام بتقديم خدمات استثنائية للعملاء وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن نجاح صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي يعكس إقبال السوق القوي على الأصول فائقة الجودة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، معربًا عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي لعبته في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب الثانية لمجموعة الموسى الصحية خلال العام، حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة البناء على هذا النجاح خلال عام 2025.

جدير بالذكر أن مجموعة الموسى الصحية، هي أحد المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالسعودية، والتي اكتسبت ثقة ملايين الأسر على مدار ثلاثة عقود. ويقع مقر المجموعة في المنطقة الشرقية، وتقوم بإدارة مستشفيين بطاقة استيعابية تصل إلى 730 سريرًا: مستشفى الموسى التخصصي (430 سريرًا) ومستشفى الموسى للتأهيل (300 سرير)، وكلاهما يقع في الأحساء. كما تقوم المجموعة بخدمة 1 مليون عميل سنويًا، مدعومة بفريق عمل يضم 326 طبيب من أكفأ الخبراء في مختلف التخصصات. وتمتع مجموعة الموسى الصحية بمركز مالي قوي، حيث سجلت إيرادات بقيمة 979 مليون ريال سعودي وصافي دخل بقيمة 98 مليون ريال سعودي في عام 2023، فيما بلغت إيرادات المجموعة 870 مليون ريال سعودي وبلغ صافي الدخل 40 مليون ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مما يعكس تواجدها القوي في السوق وربحيتها المستدامة.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مروج الإصدار المشترك وضامن التغطية المشترك للإصدار.

—نهاية البيان—

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

-انتهى-

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