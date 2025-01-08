الرياض، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» الناشئة وأحادية القرن الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية، وهي أول منصة للتجارة الإلكترونية يتم إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «نايس ون بيوتي» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 34.65 مليون سهم عادي وذلك بقيمة 35 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعرض 323 مليون دولار أمريكي وبلغت القيمة السوقية 4.0 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار).

وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 139,4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "NICE ONE".

وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة البارزة في سوق رأس المال السعوي، وهو ما يرسخ مكانتها الرائدة في توفير أفضل الخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن تلك الصفقة تعكس الإقبال القوي والمتزايد للمستثمرين على اقتناص فرص جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، ولا سيما، في الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع مثل «نايس ون بيوتي». كما أكد الطاسان على أهمية تلك الصفقة في تعزيز الميزة التنافسية للشركة والمتمثلة في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات في مجال التجارة الإلكترونية ودعم مسيرة نمو الشركات في جميع أنحاء المنطقة مدعومة بالتزامها الراسخ وخبراتها ودرايتها العميقة وعلاقتها الوطيدة مع المستثمرين.

ومن جانبه أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» تعكس التطورات الايجابية والمقومات الواعدة التي يذخر بها سوق رأس المال بالسعودية، فضلًا عن زيادة إقبال المستثمرين على الشركات الناشئة الناجحة بالمملكة. وأشار عبد الخبير إلى أن شركة «نايس ون بيوتي» تحظى بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من التحول الرقمي السريع بالمملكة، وذلك باعتبارها أحد المنصات الرقمية الرائدة بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أشاد عبد الخبير بتضافر جهود فريق العمل ومؤسسي شركة «نايس ون بيوتي» الذي أثمر عن تعزيز مسيرة النجاح والنمو، معربًا عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بأن تكون شريكًا في هذه المسيرة بفضل قدرتها الفريدة في الإتمام السلس للصفقات الاستراتيجية.

تأسست شركة «نايس ون بيوتي» في عام 2017 من قبل عمر وعبد الرحمن العليان. وتقدم المنصة تشكيلة واسعة، تربو على 28 ألف وحدة بيع منتج، من منتجات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور وغيرها من منتجات العناية الشخصية ذات الجودة العالية من أكثر من 1200 علامة تجارية دولية ومحلية. وحاليًا تقوم الشركة بتوفير منتجات تابعة لعلامات تجارية عالمية وأخرى تابعة لخطوط إنتاجها الحصرية. وخلال 2024، سجلت الشركة إيرادات بواقع 186 مليون دولار أمريكي عن أول 9 أشهر من العام، وهي زيادة بنسبة سنوية 36%، فيما بلغ صافي الربح 17.6 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو الملحوظ لمحفظة أعمال الشركة.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي المشترك ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

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