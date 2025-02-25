أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد أتم بنجاح عملية طرح مسوّق لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). شملت الصفقة بيع حوالي 3.1 مليار سهم، وتمثل حصة 4% في "أدنوك للغاز"، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار أمريكي. وتُعد هذه العملية أول طرح مسوّق من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر عملية طرح في سوق أبو ظبي للأوراق المالية حتى تاريخه.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك في هذه العملية، التي جاءت في إطار استراتيجية «أدنوك» لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم «أدنوك للغاز». وقد شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين في دول التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في هذه الصفقة البارزة لصالح «أدنوك للغاز». وأشار خالبي إلى أن هذا الطرح يعكس الطلب القوي على أسهم الشركة والثقة المستمرة من المستثمرين في أدائها القوي وفرص نموها المستقبلية. وأضاف: "يمثل هذا الطرح تاسع عملية في أسواق رأس المال نقوم بتنفيذها لصالح مجموعة «أدنوك»، مما يؤكد على شراكتنا القوية والمبنية على ثقة." وتابع خالبي: "إن خبراتنا الواسعة في إدارة الطروحات الكبرى تمكننا من دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتعزيز مشاركة المستثمرين، ويؤكد نجاح هذه الصفقة ريادتنا في أسواق رأس المال الإقليمية وقدرتنا على تنفيذ عمليات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

ويعد هذا الطرح أحدث إنجازات إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال في منطقة الخليج، حيث جاء بعد حصولها على المركز الأول في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتقرير مجموعة بورصة لندن لعام 2024. وتأتي هذه الصفقة بعد قيام الشركة بعدة أدوار بارزة في عدد من الطروحات الثانوية الكبرى، من بينها الطرح الثانوي لشركة أرامكو، الذي كان من بين الأضخم في المنطقة، بالإضافة إلى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقتي طرح أسهم شركة أدنوك للحفر من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل، والتي تعكس قدرة الشركة في الجمع السريع والفعال لرأس المال

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

ويعد بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تعد مجموعة إي اف چي القابضة بنك شامل يمتلك منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر في مصر ، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات، وشركة إي اف چي فاينانس لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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