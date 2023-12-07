أدارت "رويال للتطوير العقاري" عمليات البيع والتسويق والتطوير

بيع كافة الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية والبالغة 144 وحدة في مجمع "مول سايد" الفندقي والسكني الفاخر

مجمع "مول سايد" الفندقي والسكني الفاخر هو أولى مشاريع إي إس جي للضيافة

يشكل هذا المشروع الذي هو ثمرة تعاون مشترك مع شركة هيلتون أول مشاريع إي إس جي للضيافة في قطاع تطوير الوجهات الراقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إي إس جي للضيافة" ذراع الضيافة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG، عن نجاحها في بيع جميع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في فترة قياسية ضمن أولى مشاريعها التطويرية مجمع "مول سايد السكني والفندقي" الفخم، مما يؤكد على جاذبية المشروع التي انعكست في حجم الطلب والاقبال على هذه الوحدات.

وكانت "رويال للتطوير العقاري" التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" قد تولت مهمة الإشراف على مراحل المشروع وتطويره شاملة إدارة عمليات البيع والتسويق، وذلك نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرات غنية، حيث قامت بتسليم أكثر من 60 مشروعاً في أكثر من 20 دولة أفريقيا، وآسيا وأوروبا والأمريكيتين.

وفي هذا الصدد، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إس جي للضيافة": "يمثل مشروع مجمع "مول سايد" الفندقي والسكني الفاخر كوريو كولكشن باي هليتون انطلاقة قوية لخططنا الاستراتيجية للتوسع نحو هذا القطاع الحيوي. ونعتزم إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة ضمن القطاع سعياً لتأسيس مجموعة فريدة ومتميزة من عقارات الضيافة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم."

يضم مجمع "مول سايد السكني والفندقي" من "كوريو كولكشن" 144 وحدة سكنية ذات علامة تجارية، وتم تطويره نتيجة تعاون مشترك مع شركة هيلتون، ويتألف المجمع من 18 طابق ويضم وحدات سكنية وفندقية تشمل استوديوهات ووحدات مكونة من ثلاث غرف نوم ومجموعة واسعة من منافذ التجزئة والأطعمة والمشروبات والحياة العصرية.

ومن جانبه قال طارق نزال، المدير العام لشركتي "رويال ديونز للتطوير" و "رويال للتطوير": "يعكس بيع كافة الوحدات السكنية في فترة قياسية في أولى مشاريع مجموعة ستاليونز الإمارات احترافية والتزام شركة "رويال للتطوير" والثقة التي يوليها المشترون والمستثمرون لمشاريع الشركة."

ويقدم المشروع تجربة لا تضاهى في مجال الضيافة والحياة العصرية، إذ يتربع في منطقة "دبي هيلز استيت" الساحرة ويوفر لساكنيه إطلالات خلابة على برج خليفة وبرج العرب، ويقع على مسافة قريبة من دبي هيلز بارك، كما يتيح دخولاً سهلاً لمركز "دبي هيلز مول" التجاري، فضلاً عن إمكانية الوصول إليه بسهولة عبر شارعي أم سقيم والخيل.

ويشمل المشروع مجموعة واسعة من مرافق أنماط الحياة، بما في ذلك مرافق الحياة العصرية التي تقدم تجربة معيشية متميزة ونابضة بالحيوية، كما يتيح للمقيمين إمكانية الاستفادة من خدمات الفندق المتميزة بشكل اختياري، مثل خدمات الغرف والنظافة.

ويعد المشروع جزءاً من محفظة العلامة التجارية "كوريو كولكشن باي هيلتون" العالمية، ويضم أيضاً فندقاً يحتوي على 105 غرف، وبالإضافة لذلك يٌتيح للمقيمين ولضيوف الفندق فرصة الاستمتاع بأشهى الوجبات في مطعم يقدم خدماته على مدار اليوم، إلى جانب حوضٍ للسباحة، وآخر مخصصٍ للأطفال ومركزٍ للياقة البدنية ومنتجعٍ صحي. وسيخُصص الطابق الأخير من البرج لمجموعة من المطاعم المُتخصصة، وقاعة استقبال، مما يوفر فرصة رائعة للاستمتاع بوجبات مُميزة مع إطلالات خلابة على برج خليفة وبرج العرب ومدينة دبي.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم. تمتلك محفظة تضم ثلاثة وعشرون شركة تابعة في خمس صناعات مختلفة، تعمل المجموعة في العديد من المشاريع والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري، الاستشارات، التصميم، إدارة المشاريع، البناء، البنية التحتية، الأعمال البحرية، المناظر الطبيعية وإدارة الضيافة، وكلها تحت سقف واحد. من خلال هذا النهج الشامل، توفر المجموعة للكيانات العامة والخاصة وكذلك المستثمرين حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل المشروع. منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاح العميل". مع إجمالي أصول بلغت 2.3 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

عن شركة رويال للتطوير العقاري

رويال للتطوير العقاري هي شركة إدارة تطوير عقاري تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات المدرجة بسوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG، والتي تعد بدورها جزءاً من الشركة العالمية القابضة IHC، المدرجة بسوق أبوظبي المالي تحت الرمز IHC. وتتضمن خدمات الشركة جميع حلول التطوير العقاري منذ بدايتها وحتى مراحل الإنجاز النهائية، والتي تشمل إدارة مشاريع التطوير وتطوير مرافق الضيافة والاستثمار العقاري والإدارة المالية لمشاريع التطوير العقاري والمبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً سلمت خلاله أكثر من 60 مشروعاً في أكثر من 20 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين.

عن كوريو كوليكشن باي هيلتون

كوريو كوليكشن باي هيلتون هي مجموعة عالمية تضم أكثر من 145 فندقاً مميزاً تم اختيارها بعناية لمنح الضيوف لحظات مميزة في الوجهات الأكثر رواجاً في العالم. يروي كل فندق في كوريو كوليكشن باي هيلتون قصة ملهمة من خلال هندسته المعمارية وتصميمه المميز، إلى جانب ما يقدمه من أطعمة ومشروبات ذات المستوى العالمي وتجارب ترفيهية رائدة، مع توفير مزايا هيلتون وبرنامج ولاء الضيوف الحائز على جوائز Hilton Honors. ندعوكم للاستمتاع بتجارب كوريو كوليكشن باي هيلتون الراقية عن طريق الحجز عبر الموقع الإلكتروني curiocollection.com أو من خلال تطبيق Hilton Honors. يتمتع أعضاء برنامج Hilton Honors الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة بإمكانية الوصول إلى المزايا الفورية. للمزيد من المعلومات حول كوريو كوليكشن باي هيلتون، يرجى زيارة Stories.hilton.com/curio، ومتابعة أخبار العلامة التجارية على فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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