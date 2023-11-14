بهدف دعم سياسة التوطين وتأهيل المواهب الوطنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في مسعى لتعزيز رؤيتها ورسالتها الاجتماعية، والتزاماً بأهداف التنمية الوطنية ودور القطاع الخاص في تطوير وتوظيف المواهب الإماراتية الشابة، أعلنت مجموعة إي أي إتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وهو الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على برنامج "نافس" بهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الدولة وإعداد وتوظيف رأسمال بشري مواطن ومُنتج يعمل في القطاع الخاص تحقيقاً للمشاركة الاقتصادية الفاعلة التي تدعم اقتصاد الدولة.

تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك لإعداد وتوظيف المواهب الإماراتية الشابة، وتوفير فرص عمل لها في القطاع الخاص، والتي من ضمنها إي أي إتش. تسعى المذكرة إلى تحديد الخطوات والإجراءات التي يمكن من خلالها للمجموعة التعاون مع مختلف البرامج التي يرعاها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج نافس، بما يحقق الأهداف المركزية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة في الدولة، وتوطيد الشراكة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مجالات إعداد وتأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة.

وبموجب المذكرة، يتعهد مجلس التنافسية بإطلاع إي أي أتش على برامج ومبادرات برنامج نافس ومزاياها ومعايير الاستفادة منها، وكيفية التسجيل فيها وتنظيم ورش عمل للتعريف بتلك المبادرات وبالمقابل، تتعهد إي أي أتش في حث شركاتها التابعة، والمنشآت والشركات العاملة معها على الاشتراك في وتشجيع مبادرات وبرامج نافس، وتنظيم ورش عمل لطرح وشرح تلك المبادرات، وتوظيف ما لا يقل عن 350 مواطناً في شركات المجموعة خلال عامين.

وقد وقع المذكرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية سعادة غنَّام المزروعي، الأمين العام للمجلس، فيما وقعها عن إي أي أتش السيد علي الجبيلي، العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الطرفين وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وفي تعليقه على المذكرة، قال سعادة غنَّام المزروعي: "نحن سعداء جداً بالإعلان عن هذا التعاون مع واحدة من أبرز شركات القطاع الخاص في الدولة والتي تساهم في التنمية الاقتصادية المستندة إلى الكوادر الوطنية. وهي مذكرة تُضاف إلى العديد من الشراكات التي ترسخت عبر السنوات الماضية بين برنامج "نافس" والجهات ذات العلاقة بهدف توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للشباب الإماراتي. وإننا على ثقة بأن تعاوننا مع إي أي أتش بموجب هذه المذكرة سيسهم في دعم برامجنا وتعزيز سياسة التوطين".

ومن جانبه، قال السيد علي الجبيلي: "جاء الإعلان عن هذا التعاون نتيجة مناقشات جادة وتوافق للرؤى مع الزملاء في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، لتعزيز جهودنا في المساهمة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من قدرات الشباب الإماراتي، بناءً على التزامنا بالأهداف المركزية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الجبيلي: "أطلق نافس العديد من المبادرات الوطنية لبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالأخص في صعيد تدريب وتطوير الشباب الإماراتي. يجب الإشارة إلى أن هذه ليست الشراكة الأولى التي نطلقها مع الجهات الوطنية المكلفة بتدريب وتطوير وتوظيف المواهب الإماراتية، حيث أن ذلك يتجسد بشكل كبير في رؤية مجموعة إي أي أتش ورسالتها الاجتماعية".

وكانت إي أي إتش قد وقعت في وقت سابق من العام الماضي اتفاقية مماثلة مع هيئة الموارد البشرية لدعم برامج التوطين، وذلك انسجاماً مع رؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها العامة التي تهدف إلى إضافة قيمة للاقتصاد المحلي، وممارسة دور اجتماعي مسؤول تجاه القضايا التي تهم المجتمع، وفي مقدمتها مسألة التوطين.

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من أربعين شركة ناجحة في تسعة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والضيافة والمركبات والتجارة وقطاع الخدمات المالية. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com

حول نافس

نافس هو البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة. يندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات 'مشاريع الخمسين' التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني​. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.nafis.gov.ae